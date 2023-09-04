史島2菸草店查獲非法大麻 罰逾10萬元

史島兩家菸草店搜出非法大麻被罰逾十萬元。(美聯社)

紐約市 財政局警長辦公室(Sheriff Office)最近對史泰登島兩家菸草店進行了突擊檢查，發現店內藏有非法大麻 產品，兩家店鋪被罰超過10萬元。

市財政局警長辦公室隸屬市財政局，有權檢查未納的稅香菸銷售點，並且可以在搜查中查獲其他違禁物品。據該辦公室介紹，這兩家菸草店分別是克利夫頓(Clifton)位於威洛大道4B號(4B Willow Ave.)的Gas Station菸草店和卡斯爾頓角(Castleton Corners)位於勝利大道1792號(1792 Victory Blvd.)的The Corner Store NYC菸草店。突擊檢查的結果是對這兩家菸草店共處以10萬1625元的罰款。

執法人員說，他們在這兩家菸草店裡查獲了大量未納稅香菸、四氫大麻酚(THC)以及、紐約州 禁售的電子菸、大麻花和其他菸草產品，總重52.58磅。此外還查獲了總重量達45.3磅的其他大麻製品。四氫大麻酚是大麻的活性成分。

從去年開始，市財政警長辦公室就開始對史島一系列的菸草店進行突擊檢查，共檢查了從里士滿港(Port Richmond)到新港(New Dorp)的近十家菸草店。

藏匿非法大麻產品的菸草店通常使用獨特的方法規避執法，店家會使用暗門或掏空的暗格來藏匿非法大麻；市財政局警長米蘭達(Anthony Miranda)說，去年秋天當局開始對史島菸草店進行突擊檢查，現在已經擴展到史島以外的地區。

執法人員說，在發現非法大麻產品後，財政局警長辦公室會開出罰單和民事違規通知，每張罰單的金額從500元到 1萬5000元不等。根據紐約州稅法，被發現持有超過1萬支未納稅香菸(大約50箱)的個人可能會被指控犯重罪。