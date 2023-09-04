班森賀惡少鬧店 華商不堪其擾

市警62分局警察到北京廚房了解情況，店主朱先生(中)表示玻璃被惡少砸壞。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙 (布魯克林)班森賀在海灣公園大道(Bay Parkway)65至72街段華裔商家密集，近期該地不少華商抱怨，有一群約十幾歲的青少年，經常到華人商店搗亂，令商家不勝其煩；這些孩子雖然不偷商品，但仍給商家造成損失，令人氣憤。

北京 廚房(Beijing Kitchen)是海灣公園大道上的一家以外賣為主的中餐館，店老闆朱先生說，最近一段時間，有四個14到17歲的白人孩子，經常到他店裡打鬧，他要求這些孩子不要胡鬧，這些孩子置之不理；有一次，他們甚至將一大盆花園土從餐館門口撒到了餐館的地板上，當時店裡還有食客，令店家非常尷尬和狼狽。

朱先生說他有一次氣不過，拿著棒球棍去追趕這些孩子，一直追出好幾個街區。他說，對這些孩子不能動手，否則自己犯法，但勸告他們又不聽，朱先生感到很無奈。平時，這些孩子會往商店玻璃上扔各種東西；28日晚9時，他們在店裡玩鬧後，出門拿拳頭大小的磚塊往商店玻璃上扔，一聲悶響，玻璃上出現了一條長長的裂紋。朱先生這下忍無可忍了，馬上報警，但警察直到午夜1時才出現。

海灣公園大道上的炬源傢私店也受這群青少年的無端騷擾。店主黃女士說，本月19日和29日，這幾名青少年兩次到她店裡打鬧，這些孩子以看家具為名，在床墊上亂躺亂跳，在家具上亂敲亂打。黃女士讓這些孩子離開，他們就拿出信用卡說是來買家具的；黃女士給這些孩子錄像，這些孩子就拿出手機給她錄像，令黃女士哭笑不得，憤怒不已。

一家一元店王姓女店主也說，近期有幾個十幾歲的青少年，時常到她店裡搗亂，店家一不注意，他們就把貨架上的商品胡亂扒拉到地上。他們一走，店裡就像來過入室搶劫者一樣，讓她感到很憤懣。