珠寶以假換真案頻傳 警籲社區提防

布碌崙華人社區服務中心舉行警民會議，提醒老人要注意首飾被騙。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙 (布魯克林)華人 社區服務中心日前舉行警民社區安全會議，針對近來猖獗社區的一系列犯罪活動，尤其是珠寶首飾「以假換真」，兩名到會警員提醒老年居民一定要注意防範。州眾議員寇頓(William Colton)等到場，並提出了自己在社區安全方面的關切。

市警62分局兩名社區協調員(NCO)龔警員和懷特警員表示，近來珠寶首飾詐騙在紐約市 肆虐，包括一些華裔耆老隨身佩戴的項鍊、手鏈、戒指、手表等首飾等被歹徒「以假換真」騙走。警員介紹，這些騙徒在街頭物色到目標後，會假意對老人的首飾進行熱情稱讚，並表示想在近處看看老人的首飾。當歹徒靠近受害者後，在假意欣賞首飾的同時，會用假首飾換走受害者頸部或手腕處的真首飾。等受害者發現問題時，騙徒往往早已逃之夭夭。

警員為此提醒，老年人在街頭或住宅前碰到套近乎的這種陌生人時，務必要提高警惕加以防範，碰到有陌生人要「欣賞」自己的首飾時，民眾可直接拒絕，不准對方近身。

寇頓則提到，困擾紐約市的汽車假車牌照問題近來也在本地社區街頭出現，其辦公室日前接到民眾投訴，說一輛外州牌照的汽車長時間停在同一地點。他說，盡管掛有外州車牌的汽車長期停放街頭並不違法，但通常情況下這些車牌可能不是真的，這些假車牌後面往往隱藏著一些問題。寇頓提醒居民，如果發現住處附近有這種外州車牌的車輛長期停放，可以報警，讓警察來檢查；也可以與他的辦公室聯繫。

當天布碌崙華人社區服務中心主任羅添福在現場為民眾提供翻譯服務，包括該中心行政總監吳燕珊在內的幾十人參加了這次警民社區安全會議。