法拉盛珠寶店 持槍被搶10萬

法拉盛再有珠寶店遇劫，損失10萬元。(記者劉梓祁／攝影)

法拉盛 地區本年至今發生多宗搶劫事件，令許多華人 受害並失去安全感，其中不乏周邊商戶；日前，再有珠寶店遭遇持槍搶劫，被歹徒搶走價值約10萬元財物。

根據市警(NYPD)局，法拉盛109分局正在搜尋兩名搶匪，其於8月31日，搶劫了一家珠寶店搶走約10萬飾物。警方表示，兩名身分不明的男性嫌疑人在當日下午約6時30分前後進入王子街(Prince St.)37-11號的「薇薇&華鳳珠寶」(Prince Jewelers)，亮出疑似左輪手槍的武器，隨後搶走珠寶並步行逃離，方向不明。

據了解，該事件沒有人受傷，警方於2日發布兩名搶匪的監控圖像。第一名嫌疑人大約35歲，膚色較淺，身材較瘦；其最後被目擊穿著一件藍色襯領短袖，內搭白色汗衫，著白色長褲、棕色鞋子和配戴墨鏡及迷彩帽，肩挎黑色袋子。

第二名嫌疑人大約25歲，膚色較淺，身材較瘦，髮色為黑；他最後被目擊穿著一件黑色帶帽夾克、藍色牛仔褲和黑色運動鞋，配戴紅色帽子和藍色外科手套，身背黑色書包。