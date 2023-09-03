法拉盛公園遇外族裔 項鍊被調包

根據72歲的董女士(右一)描述，她在8月29日早上，於法拉盛凱辛娜走廊公園附近被人偷走項鍊。(記者高雲兒／攝影)

皇后區 近日出現模式犯罪，嫌犯通過套話和擁抱等方式，用假首飾換成真首飾，全程還有多人接應和望風；據了解，此類案件已經發生多次，有意針對華裔老人，巡邏隊建議老人結伴出門，最好不要配戴首飾。

據72歲董女士描述，案件發生在8月29日早上10時30分左右，她剛在法拉盛 凱辛娜走廊公園(Kissena Corridor Park)完成早鍛練，「大家都散開了，沒人了」。然後一男一女兩位西語裔靠近董女士，「穿得整整潔潔的，40多歲」。

然後西語裔男子在旁張望，另一名女子手上拿著六元錢和假金項鍊，特意靠近董女士的臉部附近，詢問她是否想要，董女士連連拒絕也沒用，「而且我覺得頭兩邊重重的」，而後女子突然擁抱她，董女士猜測，自己本來帶著的玉墜項鍊在這時被順走。董女士被糾纏不休後想要離開，女子全程跟著她到公園門口，並再次擁抱她，董女士推測，這次擁抱是為了給她戴上假的金項鍊。

兩名西語裔隨後上車逃離，董女士這才發現，公園門口停著一輛車來接應，司機也是一名西語裔男子。隨後，董女士拽下脖子上的物品，發現自己被戴上了假項鍊，自己的真項鍊不見蹤影。

因為不會英語，董女士沒有報警，在紐約公共安全巡邏隊(NYPSP)副會長李啟基的陪同下，董女士於8月31日上午前往109分局報案；李啟基表示，類似案件已經發生三四次，且都發生在早上。他建議老人出門在外儘量不要佩戴珠寶首飾，並最好結伴出行，不要落單。

若真遇此事，李啟基告誡切勿正面衝突，「你不知道接應的同夥，有沒有在車裡面放武器」，但可以在保證自身安全的情況下，拍照錄像，保留證據，以便事後報警。如有語言障礙等問題，李啟基表示可通過(917)682-4038聯繫他，巡邏隊可提供幫助。