法拉盛公園遇外族裔 項鍊被調包
皇后區近日出現模式犯罪，嫌犯通過套話和擁抱等方式，用假首飾換成真首飾，全程還有多人接應和望風；據了解，此類案件已經發生多次，有意針對華裔老人，巡邏隊建議老人結伴出門，最好不要配戴首飾。
據72歲董女士描述，案件發生在8月29日早上10時30分左右，她剛在法拉盛凱辛娜走廊公園(Kissena Corridor Park)完成早鍛練，「大家都散開了，沒人了」。然後一男一女兩位西語裔靠近董女士，「穿得整整潔潔的，40多歲」。
然後西語裔男子在旁張望，另一名女子手上拿著六元錢和假金項鍊，特意靠近董女士的臉部附近，詢問她是否想要，董女士連連拒絕也沒用，「而且我覺得頭兩邊重重的」，而後女子突然擁抱她，董女士猜測，自己本來帶著的玉墜項鍊在這時被順走。董女士被糾纏不休後想要離開，女子全程跟著她到公園門口，並再次擁抱她，董女士推測，這次擁抱是為了給她戴上假的金項鍊。
兩名西語裔隨後上車逃離，董女士這才發現，公園門口停著一輛車來接應，司機也是一名西語裔男子。隨後，董女士拽下脖子上的物品，發現自己被戴上了假項鍊，自己的真項鍊不見蹤影。
因為不會英語，董女士沒有報警，在紐約公共安全巡邏隊(NYPSP)副會長李啟基的陪同下，董女士於8月31日上午前往109分局報案；李啟基表示，類似案件已經發生三四次，且都發生在早上。他建議老人出門在外儘量不要佩戴珠寶首飾，並最好結伴出行，不要落單。
若真遇此事，李啟基告誡切勿正面衝突，「你不知道接應的同夥，有沒有在車裡面放武器」，但可以在保證自身安全的情況下，拍照錄像，保留證據，以便事後報警。如有語言障礙等問題，李啟基表示可通過(917)682-4038聯繫他，巡邏隊可提供幫助。
本報4月曾報導類似案件，同樣在凱辛納公園附近，兩名中東裔人士藉著向華人問路，展示五元錢和一條假項鍊，並藉擁抱順走華人的真項鍊後逃之夭夭。
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