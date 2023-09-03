我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「卡車司機」月薪萬元不再 華人司機紛紛轉行

副手找林志玲？郭台銘發言人：已在找人 尊重對方隱私

法拉盛公園遇外族裔 項鍊被調包

記者高雲兒／紐約報導
根據72歲的董女士(右一)描述，她在8月29日早上，於法拉盛凱辛娜走廊公園附近被人偷走項鍊。(記者高雲兒／攝影)
根據72歲的董女士(右一)描述，她在8月29日早上，於法拉盛凱辛娜走廊公園附近被人偷走項鍊。(記者高雲兒／攝影)

皇后區近日出現模式犯罪，嫌犯通過套話和擁抱等方式，用假首飾換成真首飾，全程還有多人接應和望風；據了解，此類案件已經發生多次，有意針對華裔老人，巡邏隊建議老人結伴出門，最好不要配戴首飾。

據72歲董女士描述，案件發生在8月29日早上10時30分左右，她剛在法拉盛凱辛娜走廊公園(Kissena Corridor Park)完成早鍛練，「大家都散開了，沒人了」。然後一男一女兩位西語裔靠近董女士，「穿得整整潔潔的，40多歲」。

然後西語裔男子在旁張望，另一名女子手上拿著六元錢和假金項鍊，特意靠近董女士的臉部附近，詢問她是否想要，董女士連連拒絕也沒用，「而且我覺得頭兩邊重重的」，而後女子突然擁抱她，董女士猜測，自己本來帶著的玉墜項鍊在這時被順走。董女士被糾纏不休後想要離開，女子全程跟著她到公園門口，並再次擁抱她，董女士推測，這次擁抱是為了給她戴上假的金項鍊。

兩名西語裔隨後上車逃離，董女士這才發現，公園門口停著一輛車來接應，司機也是一名西語裔男子。隨後，董女士拽下脖子上的物品，發現自己被戴上了假項鍊，自己的真項鍊不見蹤影。

因為不會英語，董女士沒有報警，在紐約公共安全巡邏隊(NYPSP)副會長李啟基的陪同下，董女士於8月31日上午前往109分局報案；李啟基表示，類似案件已經發生三四次，且都發生在早上。他建議老人出門在外儘量不要佩戴珠寶首飾，並最好結伴出行，不要落單。

若真遇此事，李啟基告誡切勿正面衝突，「你不知道接應的同夥，有沒有在車裡面放武器」，但可以在保證自身安全的情況下，拍照錄像，保留證據，以便事後報警。如有語言障礙等問題，李啟基表示可通過(917)682-4038聯繫他，巡邏隊可提供幫助。

本報4月曾報導類似案件，同樣在凱辛納公園附近，兩名中東裔人士藉著向華人問路，展示五元錢和一條假項鍊，並藉擁抱順走華人的真項鍊後逃之夭夭。

李啟基(左)和隊員展示作案過程。(記者高雲兒／攝影)
李啟基(左)和隊員展示作案過程。(記者高雲兒／攝影)
根據72歲的董女士(中)描述，她在8月29日早上，於法拉盛凱辛娜走廊公園附近，被...
根據72歲的董女士(中)描述，她在8月29日早上，於法拉盛凱辛娜走廊公園附近，被人偷走項鍊。(記者高雲兒／攝影)
在紐約公共安全巡邏隊副會長李啟基的陪同下，董女士於31日上午前往109分局報案。...
在紐約公共安全巡邏隊副會長李啟基的陪同下，董女士於31日上午前往109分局報案。(記者高雲兒／攝影)
皇后區出現一種新型的犯罪模式，通過套話和擁抱等方式，用假首飾換成真首飾，全稱還有...
皇后區出現一種新型的犯罪模式，通過套話和擁抱等方式，用假首飾換成真首飾，全稱還有多人接應和望風。圖為假的金項鍊。(記者高雲兒／攝影)

華人 法拉盛 皇后區

上一則

跟蹤許久…遊民把華女推下地鐵 檢控「早有預謀」

下一則

紐約辦公樓租賃市場持續疲軟

延伸閱讀

每2月1次 法拉盛免費法諮9月6日舉辦

每2月1次 法拉盛免費法諮9月6日舉辦
王耀明連任理事長 華商會理事會成員宣誓就職

王耀明連任理事長 華商會理事會成員宣誓就職

戶外木偶劇「小紅帽」法拉盛演出受歡迎

戶外木偶劇「小紅帽」法拉盛演出受歡迎
新學年將至 法拉盛圖書館辦返校日

新學年將至 法拉盛圖書館辦返校日

熱門新聞

根據居民的投訴評比，羅斯福島是紐約市最乾淨的社區。（記者和釗宇／攝影）

全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡

2023-09-01 07:21
紐約一華人在長島市一家中餐館用餐，結帳未還信用卡，遭盜刷數千元。圖為示意圖。(Pexels)

中餐館用餐 結帳未還信用卡 華人遭盜刷數千元

2023-09-01 02:28
布碌崙居民許亞楠日前在曼哈頓搭乘地鐵時，遭一名陌生男子推下軌，左腿骨折。(記者顏潔恩/攝影)

紐約華女深夜下班乘地鐵回家 被歹徒推落鐵軌 左腿骨折

2023-08-30 21:38
仍未脫險的女兒Sophie。(劉景洪提供)

鎚殺案兇嫌妻子首度回應：夫婦感情好 「望倆小孩平安」

2023-08-27 02:30
受害者許亞楠與丈夫。(受害者提供)

紐約華女深夜遭推落軌 「月台那麼多人 為何偏偏是我？」

2023-08-31 12:55
布碌崙鎚殺案凶嫌的妻子陳女士(右)在妹妹的陪同下表示，丈夫不會預謀殺人。(記者胡聲橋/攝影)

布碌崙鎚殺案 兇嫌妻：丈夫絕非預謀殺人

2023-08-28 12:32

超人氣

更多 >
湘男尋親回家 才知母親找人冒充自己30年…背後原因令人鼻酸

湘男尋親回家 才知母親找人冒充自己30年…背後原因令人鼻酸
盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元

盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元
中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」
甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她

甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她
華人博士生下毒後 鄰居一家枕頭、排水孔上全是掉髮

華人博士生下毒後 鄰居一家枕頭、排水孔上全是掉髮