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前州眾議員中文講電話 白男騷擾

記者顏潔恩／紐約報導
楊愛倫日前在搭乘地鐵時遭該名白男騷擾。(楊愛倫提供)
楊愛倫日前在搭乘地鐵時遭該名白男騷擾。(楊愛倫提供)

紐約州前眾議員楊愛倫日前搭乘法拉盛方向七號線列車時，坐在隔壁的一名白男疑似不滿她用中文講電話，屢次用腳觸碰她的腿進行騷擾，令她很不舒服；拒當「啞裔」的楊愛倫當面與對方對峙，雙方隨即在地鐵上吵起來，幸而未引發成肢體衝突，她日前分享自己的經歷，希望提醒更多人提高警惕。

該事件發生於8月29日下午4時30分，在一輛通往法拉盛的七號線上；楊愛倫表示，當時她在皇后廣場地鐵站(Queensboro Plaza)上車，由於推著自行車，於是選在角落邊上的位置坐下，一隻手還騰出來扶著自行車。

她的左右兩旁都坐著乘客，上車不久後便接到一個工作上的重要電話，下意識地不想吵到別人、加上不想讓通話內容被聽見，她以近乎講悄悄話的聲量，用中文跟對方通話；大約三分鐘後，坐在她右邊的一名白男，突然把腿往她的右腿上靠，起初楊愛倫不以為意，只是將自己的腳娜回來，豈料白男再把腿靠上來。

她形容，白男當時穿著低襠的大褲衩，不停將腿挪到她邊上已導致褲子變緊繃，讓她很不舒服，也覺得對方就是故意，當對方第三次再把腿靠上來，她便再也忍不住問道「你有什麼問題嗎」，男子開始大聲地用F字眼辱罵她，「你他媽的華人」，並踢了她的自行車叫楊愛倫下車。

楊愛倫叫他別碰她的自行車，並用F字眼回懟，對方像是很意外她會說英文且罵了回去，態度變得沒那麼囂張；在聽到她想叫警察過來解決問題時，更是低頭不說話了，後來在威利點(Mets-Willets Point)地鐵站停靠有一陣子時，白男「嗖」地站起來跑出車廂。

楊愛倫形容，白男體型估計有自己三倍大，一開始並沒有異常，是在她用中文講電話後，白男開始作出奇怪的舉動，「絕對有種族歧視，如果是講英文、且不是亞裔的話，不會動我的」；她也懷疑此人是個慣犯，「天天在地鐵專門欺負亞裔女性。」

雖然當下心裡也很緊張，但就是想要打抱不平，「我想做個示範，不想當啞裔」，更不希望讓對方得逞，擔心以後會助長他繼續欺負亞裔；楊愛倫分享這段經歷，慶幸沒有升級成肢體衝突，也呼籲大家在搭乘地鐵時提高警惕，若遇到和她類似的情況要立即報警處理。

地鐵站 亞裔 法拉盛

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