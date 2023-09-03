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中領館表彰優秀自費留學生 49人獲獎

記者張心╱紐約報導
中國駐紐約總領事館2日舉辦「2022年度國家優秀自費留學生獎學金」頒獎儀式，共有49名學生獲「優秀獎」。(記者張心╱攝影)
中國駐紐約總領事館2日舉辦「2022年度國家優秀自費留學生獎學金」頒獎儀式，共有49名學生獲「優秀獎」。(記者張心╱攝影)

中國駐紐約總領事館2日舉辦「2022年度國家優秀自費留學生獎學金」頒獎儀式，共有49名學生獲獎，其中五人榮獲「特別優秀獎」。

該獎學金於2003年設立，獎勵優秀自費留學人員取得的優異成績。中國駐紐約總領事黃屏為學生頒獎時祝賀獲獎學生，並表示，自近代以來，廣大留美愛國學子開啟了教育救國的大門，點燃了振興中華的希望，為新中國各項事業發展奠定了堅實基礎，也為後來的改革開放和現代化建設做出了卓越貢獻。

他表示，希望廣大留美學子積極推動美中兩國在各領域的交流合作，為維護雙邊關係健康穩定發展，增進兩國人民友誼多做貢獻，「美中關係是當今世界最重要的雙邊關係之一，世界需要總體穩定的兩國關係、這事關人類前途命運。兩國應堅守『相互尊重、和平共處、合作共贏』的原則，本著對歷史、對人民、對世界負責的態度，處理好雙邊關係，為全球和平與發展作出貢獻。」

獲獎學生、評審專家代表等近90人，通過線上與線下結合的方式出席了頒獎儀式。獲獎學生們在感謝留學基金委對他們科研和學習的肯定與支持外，也分享了在美國求學的心得與感受，鼓勵全體獲獎者再接再厲，勇攀學術高峰。

評審專家們在發言中，對獲獎人優秀的學術科研成果給予高度評價。他們回憶了自己於1980年代來美求學的艱苦經歷，對比如今中國的基礎科研設施與環境的飛速發展，他們鼓勵廣大在美留學生珍惜留學時光，不負偉大時代，將來無論是留在美國還是回到中國，都可以在追求學術科研的道路上實現個人價值，協助推動社會發展和美中友好。

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