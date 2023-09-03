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佛光山捐善款 推助學和路跑

記者劉梓祁╱紐約報導
佛光山舉行捐贈及分享儀式。（主辦方提供）
佛光山舉行捐贈及分享儀式。（主辦方提供）

佛光山紐約道場與國際佛光會紐約協會2日於皇后區法拉盛舉行捐贈及分享儀式，為本年內的兩項活動——「全球復蔬公益路跑」(Vegrun)和「佛光青年助學計畫」畫上句號，以彰顯其關懷精神與社會責任。

為鼓勵海外佛光青年回本山投入義工行列，紐約道場推出「佛光青年助學計畫」，旨在落實推動國際義工服務精神，並培養紐約學佛青年的宗教情操與責任感，在本山參與國際青年大會和普中英文暑期營交流活動。

是日，參與計畫的多位高中學子分享山中所做所得，表示成功習得「三好、四給」精神。

佛光會紐約協會會長陳澄慧指出，助學計畫以「滴水之恩，湧泉以報」為宗旨，鼓勵青年從感恩中奉獻己力給佛教與社會大眾，同時保持正面價值觀、奠定人生方向。

道場住持覺麟法師表示，這次國際交流的活動給這些學子帶來了新的轉變，特別是在疫情過後，隨著網絡時代的變化，需更重視孩子們的團隊合作能力，不再是做一個領頭人，而是要學會如何與他人合作、他人交流。

此外，佛光會紐約協會自2021年起舉辦公益路跑活動，每號召一人參與完成兩哩賽程，便捐出2元用作慈善用途。本年活動在7月29日舉辦後，共錄得625哩奔跑里程。主辦方宣布，將3100元善款與130磅米和12包綜合五穀及豆類捐予非牟利組織Mandala Cafe，可供約1900份素食餐點用以幫助庇護客。

捐款由創辦人牧師納爾遜(Daiken Nelson)接受，並表示組織的主要使命便是收集食品、幫助失業或對餐飲有興趣人士，並教授其烹飪技巧。

會議由國際佛光會紐約協會會長陳澄慧、佛光山紐約道場住持覺麟法師、國際佛光會紐約協會副會長姚忠輝主持召開進行。

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