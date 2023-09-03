皇后區租房需求大 價格低房源少

報告顯示皇后區的租房市場非常火熱，在全國150個城市的租房市場排名中躍居第13名。(本報檔案照)

根據住房市場分析公司RentCafe最新發布的報告，紐約市皇后區 的租房市場非常火熱，在全國150個城市的租房市場排名躍居第13名，和上月相比提升了六個名次，原因在於公寓數量減少，但需求猛增。

該報告根據四項指標來衡量租房需求市場，包括房屋剩餘量、租房頁面瀏覽量、收藏次數和保存搜索次數，得分越高需求越大。

根據該報告，弗吉尼亞州的阿靈頓(Arlington)位居榜首，租賃活動得分為100分。阿靈頓市的房屋剩餘量增加了22%，頁面瀏覽量增加了120%，收藏夾次數增加了72%，保存搜索量增加了38%。

而皇后區租房的收藏次數減少了44%，保存搜索次數減少了45%，但是因為可供出租的公寓減少了75%，頁面瀏覽量增加了77%，表明公寓需求急速增加，因此皇后區的總租賃市場得分為85.33。

事實上這一趨勢始於今年5月，與2019年5月相比，皇后區每個房源的平均詢問量增加了133%，是疫情 前的兩倍多。根據租房信息平台StreetEasy，紐約民眾在疫情後尋找開始更實惠的住房，而皇后區的優勢就在於此。

此外，根據另一份來自知名房地產巨頭Douglas Elliman的報告，紐約五個行政區的房租價格都在7月達到新高，但皇后區仍然略低。其中，曼哈頓的租金中位數在7月份達到了4400元，布碌崙 (布魯克林)為3950元，皇后區僅為3641元。

另一方面，皇后區的庫存仍然偏低。今年5月，該區的出租房源量同比增長5%，但仍只有3983套房屋可供出租，與曼哈頓和布碌崙的存量房源相比微不足道。