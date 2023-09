美國百佳公立高中 紐約10校上榜

美國百佳公立高中,紐約有十所學校上榜,圖為排名34的曼哈頓史岱文森高中。(記者鄭怡嫣╱攝影)

「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)近日發布了最新的全美最佳高中排名,紐約市共有十所公立高中列入前100名,其中城市學院數理工程高中(High School Math Science and Engineering at CCNY)排名最高、列全美第22名。

這份近日發布的報告列出了2023至2024學年的全美頂尖公立高中,報告共收集2萬5000所公校高中的數據,並以六項評估項目綜合打分,評估項目分別為:大學準備情形(College Readiness),占比30%,各州學生學術能力評級(State assessment proficiency),占比20%,各州統一考試學生成績,占比20%,以及占比均為10%的弱勢群體學生的表現、大學預科課程廣度、以及畢業率。

紐約州進入這份全國百大最佳高中的學校共有十所,除城市學院數理工程高中外,還有位於法拉盛的湯森哈里斯高中(Townsend Harris High School),位居第24名,皇后區約克學院科學高中(Queens High School for the Sciences at York College),列第20名,曼哈頓 史岱文森高中(Stuyvesant High School),列第34名。

史泰登島科技高中(Staten Island Technical High School),列第49名,布朗士科學高中(Bronx High School of Science),列第52名,雷曼學院美國研究高中(High School of American Studies at Lehman College),列第55名、布碌崙 (布魯克林)科技高中(Brooklyn Tech High School),列第56名,布碌崙拉丁學校(The Brooklyn Latin School),列第92名,曼哈頓上東城Eleanor Roosevelt高中,列第97名;以上高中均有100%畢業率、及超過90分的大學準備成績。

至於長島 排名較佳的五所高中,分別為近年來華生增長顯著的傑瑞柯高中(Jericho Senior High School),列第104名、花園市高中(Garden City High School),列第199名,大頸南高中(Great Neck South High School),列第205名、曼哈塞高中(Manhasset High School),列第251名、以及Herricks高中,列第257名。