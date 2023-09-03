紐約辦公樓租賃市場持續疲軟

紐約房租7月再創新高，曼哈頓公寓均價升至5588元。（記者許君達/攝影）

根據8月下旬數據，暑假期間，紐約市商用辦公樓的恢復使用率連續第五周下降，與美國其他大城市相對強勁的復甦勢頭相比，紐約的租賃市場持續疲軟。

這項研究基於辦公樓門禁系統公司Kastle Systems的數據進行，該公司對全美十個主要城市商業辦公樓門禁刷卡的數字進行了統計。

截至8月23日，紐約辦公樓的使用率僅達到疫情 前的40.6%，為獨立日假期以來的最低水平，僅比剛剛過完新年假期的時段稍高。

從今年的歷史數據來看，辦公樓使用率在6月初首次達到了疫情前的50%，此後直到獨立日假期前，這個數字尚徘徊在50%上下。而在獨立日後，每天打卡進入辦公樓的人數便開始連續下降，直到8月底重回低點。

業界人士透露，8月正處暑期旅遊旺季，辦公樓使用率有所下降的趨勢與往年相同，從去年的數據看，在勞工節假期過後，辦公樓的使用率有望反彈。不過，紐約的新冠疫情近來有復發跡象，新病例和住院人數都有所上升，這給辦公空間使用率反彈的趨勢帶來了一定的變數。

與紐約相比，其他大城市的辦公樓使用率則相對穩定，甚至還有所上升。比如，全美第四大城市休斯頓，辦公樓的使用率已達到疫前水平的60.9%，而芝加哥和洛杉磯也分別達到了50.6%和46.2%。

與此同時，紐約的住房則一房難求，價格飆漲。7月，曼哈頓的平均租金 水平已達到每月5588元，連續四個月突破歷史紀錄。