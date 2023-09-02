王耀明連任理事長 華商會理事會成員宣誓就職

華商會第29屆理事會成員就職典禮。(記者劉梓祁／攝影)

法拉盛華人 (工商)促進會(FCBA)9月1日於皇后區 法拉盛，舉行第29屆理事會成員宣誓就職典禮，由王耀明連任理事長、杜彼得連任首席顧問；兩人攜全體新任理事會成員許諾，將持續展現對華人社區的支持與承諾。

華商會自1982年創辦以來，作為華人社區的重要機構之一，致力於通過舉辦商業交流活動、專題研討會和社區服務等方式，為華人企業家和專業人士提供交流合作平台，並促進社區商業經濟發展、建立與其他族裔的溝通渠道。

典禮上，新一屆理事會成員在皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)監誓下宣誓就職，承諾將本著服務華人社區的宗旨，積極參與各項活動和計劃，力求促進法拉盛的經濟繁榮和社會進步、為華人工商界搭建更多合作機會。

加入商會十餘年的兒科醫生王耀明，作為會史第二位來自中國內地的理事長，成功連任。他表示，新一屆理事會有兩位新成員加入，不僅使團隊總人數達到28位，還極大增加其專業性和多元性，從而跟好地與社區機構合作，提振地方經濟、幫助更多華人。

杜彼得亦說，作為成立40餘年的非營利機構，在國際形勢波動下，會堅守謹言慎行的行動方針，有效、有理地為華人發聲。兩人還認為，當下治安仍是法拉盛待解決問題之一，希望聯邦政府針對不斷增加的移民採取措施、發放工作許可，否則包括法拉盛在內地區營商環境會愈來愈差。

據了解，第29屆理事會的任期由2023年至2025年。全體名單為：理事長王耀明；首席顧問杜彼得；顧問胡師功、戴宏；總幹事王能；理事劉豫、鄭棟煥、劉健青、杭劍、于治平、葉秋生、郭偉邦、魏立仁、吳照榮、林耕、莊宏元、邵連武、倪周敏、王孟華、蕭以一、張寶利、賞潔民、申富鑫、劉芳、吳凌、林灝、馬志賢；祕書張嶼麗。

同時出席者包括亞太公共事務聯盟紐約分會主席王曉薇、市議員黃敏儀(Sandra Ung)和州眾議員金兌錫(Ron Kim)等人。