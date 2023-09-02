我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖南部連14起槍匪入室搶劫 針對亞裔長者

非裔孕婦拒下車接受盤查 遭俄州警擊斃「一屍兩命」畫面曝光

王耀明連任理事長 華商會理事會成員宣誓就職

記者劉梓祁／紐約報導
華商會第29屆理事會成員就職典禮。(記者劉梓祁／攝影)
華商會第29屆理事會成員就職典禮。(記者劉梓祁／攝影)

法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)9月1日於皇后區法拉盛，舉行第29屆理事會成員宣誓就職典禮，由王耀明連任理事長、杜彼得連任首席顧問；兩人攜全體新任理事會成員許諾，將持續展現對華人社區的支持與承諾。

華商會自1982年創辦以來，作為華人社區的重要機構之一，致力於通過舉辦商業交流活動、專題研討會和社區服務等方式，為華人企業家和專業人士提供交流合作平台，並促進社區商業經濟發展、建立與其他族裔的溝通渠道。

典禮上，新一屆理事會成員在皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)監誓下宣誓就職，承諾將本著服務華人社區的宗旨，積極參與各項活動和計劃，力求促進法拉盛的經濟繁榮和社會進步、為華人工商界搭建更多合作機會。

加入商會十餘年的兒科醫生王耀明，作為會史第二位來自中國內地的理事長，成功連任。他表示，新一屆理事會有兩位新成員加入，不僅使團隊總人數達到28位，還極大增加其專業性和多元性，從而跟好地與社區機構合作，提振地方經濟、幫助更多華人。

杜彼得亦說，作為成立40餘年的非營利機構，在國際形勢波動下，會堅守謹言慎行的行動方針，有效、有理地為華人發聲。兩人還認為，當下治安仍是法拉盛待解決問題之一，希望聯邦政府針對不斷增加的移民採取措施、發放工作許可，否則包括法拉盛在內地區營商環境會愈來愈差。

據了解，第29屆理事會的任期由2023年至2025年。全體名單為：理事長王耀明；首席顧問杜彼得；顧問胡師功、戴宏；總幹事王能；理事劉豫、鄭棟煥、劉健青、杭劍、于治平、葉秋生、郭偉邦、魏立仁、吳照榮、林耕、莊宏元、邵連武、倪周敏、王孟華、蕭以一、張寶利、賞潔民、申富鑫、劉芳、吳凌、林灝、馬志賢；祕書張嶼麗。

同時出席者包括亞太公共事務聯盟紐約分會主席王曉薇、市議員黃敏儀(Sandra Ung)和州眾議員金兌錫(Ron Kim)等人。

華人 法拉盛 皇后區

上一則

高溫致紐約市工傷增加 建築工人最多

下一則

每2月1次 法拉盛免費法諮9月6日舉辦

延伸閱讀

一「鴨」潤三秋 法拉盛雞欄本月特價 番鴨$3/磅

一「鴨」潤三秋 法拉盛雞欄本月特價 番鴨$3/磅
犒勞海軍 華人法拉盛發放百盒月餅

犒勞海軍 華人法拉盛發放百盒月餅
法拉盛109分局辦返校日 300套文具送罄

法拉盛109分局辦返校日 300套文具送罄
錢安繪畫與收藏展 法拉盛市政廳開幕

錢安繪畫與收藏展 法拉盛市政廳開幕

熱門新聞

死者趙招招一家四口。(親友提供)

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

2023-08-25 14:52
布碌崙居民許亞楠日前在曼哈頓搭乘地鐵時，遭一名陌生男子推下軌，左腿骨折。(記者顏潔恩/攝影)

紐約華女深夜下班乘地鐵回家 被歹徒推落鐵軌 左腿骨折

2023-08-30 21:38
紐約一華人在長島市一家中餐館用餐，結帳未還信用卡，遭盜刷數千元。圖為示意圖。(Pexels)

中餐館用餐 結帳未還信用卡 華人遭盜刷數千元

2023-09-01 02:28
根據居民的投訴評比，羅斯福島是紐約市最乾淨的社區。（記者和釗宇／攝影）

全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡

2023-09-01 07:21
布碌崙(布魯克林)日落公園租客鎚殺案兇嫌葉力勇(Liyong Ye，音譯)，日前已遭控謀殺罪。(Fox影片截圖)

不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案

2023-08-25 10:42
仍未脫險的女兒Sophie。(劉景洪提供)

鎚殺案兇嫌妻子首度回應：夫婦感情好 「望倆小孩平安」

2023-08-27 02:30

超人氣

更多 >
折疊式手機突然流行 有哪些好處和不便？

折疊式手機突然流行 有哪些好處和不便？
美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀

美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀
全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡

全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡
心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了

心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了
南加零元購在此銷贓…警突襲「圍欄」 查獲贓物近20萬元

南加零元購在此銷贓…警突襲「圍欄」 查獲贓物近20萬元