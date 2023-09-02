勞工節長周末大執法 嚴打酒駕、吸毒、魯莽駕駛

紐約州警在勞工節小長假將嚴打酒駕。（Getty Images)

紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)宣布，為打擊勞工 節長周末的酒駕及魯莽駕駛行為，即日起至4日(周一)，州警和各地執法部門將加大執法力度，設立酒精檢測 哨口並增加巡邏班次；根據國家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration)數據，勞工節長周末為僅次於獨立日、全美交通死亡第二多的假期，其中三分之一的死亡涉及酒精。

勞工節周末為紐約州交通流量最大的節假日之一，也帶來了更多交通事故、重傷和致死案件，紐約州警此次在長周末期間，將嚴打酒駕、吸食毒品駕駛、以及魯莽駕駛行為，增加執法及巡邏的力度。

屆時，州警以及地方執法部門將設立酒精檢測哨口，警員將使用帶有標誌的警車以及被稱為「隱藏身份交通執法」(Concealed Identity Traffic Enforcement)的「便衣警車」，從而識別更多的違法駕駛行為。據了解，便衣警車在外觀上與日常車輛並無差別，只有在啟動緊急照明下才可被認出。

此外，州長辦公室交通安全委員會(Traffic Safety Committee)以及州「STOP-DWI」基金會，還推出了一款名為「計畫出行」(Have a Plan)的應用軟體，目前已在蘋果、安卓、Windows等系統上架，這款軟體可以幫助紐約民眾及飲酒者尋找代駕、叫車和拼車，並提供有關酒駕法規及相應處罰的信息，用戶也可以在程序中舉報酒後駕駛人員。

根據國家公路交通安全管理局的數據，勞工節長周末為僅次於獨立日、全美交通死亡第二多的假期，其中三分之一的死亡涉及酒精。在2021年勞工節長周末，全國共有531人死於交通事故。周五晚6時後的每小時死亡人數為最高，周六則為四天假期中最為致命的一天。

在紐約州的2022年勞工節長周末，警方共逮捕了191名酒後駕駛者，發出9580張罰單，調查了140起交通事故，共有三起交通死亡事故在此期間發生。