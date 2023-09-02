高溫致紐約市工傷增加 建築工人最多

全球多地在今年創下破紀錄的最高溫 度，令保護氣候的呼聲再度高漲，在紐約市 ，一項針對工傷賠償申請的研究顯示，當氣溫達到85度時，市內工人在工作中受傷的可能性增加7%，當氣溫達95度時，事故發生的可能性再增加一個百分點。

根據非牟利新聞組織The City對2002年至2022年間，每年5月至9月的州工人賠償委員會所收到賠償申請作出的分析，自2002年以來，紐約市已有420起工傷明確歸因於高溫，然而，與高溫相關受傷事件的官方統計並未反映實際情況。

分析指出，自2015年以來，每年5月至9月期間，在氣溫達到85度及以上的日子中，與氣溫低於85度的日子相比，另有3681起工傷事件發生，包含室內外的工作條件。總結發現，隨著氣溫的升高，建築工人受傷的增幅最為顯著，其在氣溫達到85度及以上時，受傷的可能性增加逾20%。

另外，相同情況下，倉儲、廢物管理、製造和餐飲服務等行業的人員也面臨13%至18%的事故增加風險。除了可能發生中暑，在更炎熱氣溫下工作的業者更容易暈倒、昏迷、遭受電擊或被割傷。數據顯示，約20%的工傷賠償申請中，將電擊、暈倒或昏迷列為主要受傷原因的事件發生在氣溫達到85度或更高的日子里。

根據極端溫度緩解法案(TEMP Act)，當氣溫達到80度時，針對工人的保護措施將開始生效，並在氣溫達到95度時加強。雇主必須提供水、休息時間、防護裝備和遮陽設施，還必須允許新員工適應環境，並進行培訓及制定應對高溫的計畫。

州職業安全與健康委員會執行主任奧伯諾(Charlene Obernauer)建議地方政府開展宣傳活動，向雇主科普高溫環境下受傷的可能性更大。她表示，雇主亦可以主動採取溫度緩解法案下推薦的措施，比如遮陽、休息延長等，甚至可以在天氣過熱時停工。