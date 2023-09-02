難民危機 白宮建議紐約私企伸援手 承諾爭取6億經費

無證客危機令紐約焦頭爛額，聯邦卻一再推卸責任。圖為市長亞當斯走訪無證客家庭。(市長辦公室提供)

隨著無證客 危機愈演愈烈，紐約市 和紐約州政府與聯邦之間的相互指責和卸責也日益加劇。白宮在最新的答覆中，呼籲紐約的私營企業積極伸出援手，為無證客提供包括教育、法律在內的免費服務，並承諾向國會申請6億元資金撥給紐約，用於新移民 的安置工作。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)近日前往華盛頓特區與白宮幕僚長齊安茲(Jeff Zients)會面，就無證客危機問題尋求聯邦支援，然而，二者之間仍無進一步的合作性的進展。

據報導，白宮官員向霍楚建議，應讓私營企業參與其中，共度難關。白宮要求紐約企業提供免費法律諮詢、移民身分辦理諮詢以及兒童教育等。同時，聯邦也要求紐約市和州府方面加強工作許可申請事務的宣傳教育，並在新移民抵達時做好數據採樣和收集工作。

此外，拜登政府承諾，將向國會申請6億元資金撥給紐約，用於新移民的安置工作。不過，6億元相對來說並不能算是充裕。據了解，從去年春季無證客湧入大潮開始至今，紐約市已經花費了超過52億元用於人道主義安置，市長亞當斯(Eric Adams)警告，這場危機若持續到2025年，總計預算將達到120億元。

會面後，霍楚表示，她「感受到了他們的決心」，因為聯邦官員承諾將在未來幾周之內向紐約市提供「大量資源」。

紐約市目前負責安置了近6萬名邊境來客，其中絕大多數人都需要在美國尋求庇護身分，並正在等待聯邦移民部門簽發臨時工作許可。根據相關法律，這個過程至少需要半年以上的時間，在此期間，無證客無法自力更生。

霍楚此前曾要求聯邦派遣更多移民事務工作人員，但她也承認，請求基本無效，工作人員的數量和抵達日期都還是未知數。而她向運輸部提出的支援部分轉運移民的交通費用的請求，也沒有得到積極回應。

與霍楚對於聯邦解決問題不利的相對溫和的態度相比，在無證客危機中首當其衝的紐約市長亞當斯對聯邦和州府的抨擊都更為直接。亞當斯指責州長沒有利用她的行政權力命令州內其他地區幫忙分擔壓力，同時也在公開集會上喊話，要求拜登政府和國會必須拿出一個真正的解決方案。