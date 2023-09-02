每2月1次 法拉盛免費法諮9月6日舉辦

法拉盛將定期舉辦免費法諮服務。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

亞洲人平等會(AAFE)、紐約亞裔 律師協會(AABANY)聯合市議員黃敏儀(Sandra Ung)21日宣布，將定期在法拉盛 舉辦免費的法律咨詢活動，最近一次將在本月6日(周三)舉辦，屆時民眾不限身分及收入，可與援助律師進行一對一、面對面的30分鐘免費諮詢，使用英文、中文等語言，求詢房屋、移民 、身分等相關法律問題。

紐約亞裔律師協會執行董事陳家揚、公益和社區服務委員會共同主席Line Lee介紹，該機構在1989年成立，2015年開始在曼哈頓開展法律援助服務，2020年在市議員黃敏儀的支持下，首次進入法拉盛開展法諮活動，社區法諮主要針對語言不通的亞裔及弱勢群體，為每人提供一對一的30分鐘免費諮詢，屆時將有包括律師在內的最多15位志願者及翻譯，在現場為民服務，而現場諮詢若仍無法全面答疑，工作人員也將為民眾提供轉介服務。

亞平會資深項目經理馮菁雲、青年及教育項目經理Gabriel Hisguen表示，以往的法諮數據顯示，近半的求詢者皆講中文，期望此次的法諮也能更好地幫助亞裔居民。此外在亞平會法拉盛社區中心，除此次的法律諮詢，機構也提供多種語言的住房、政府福利、移民幫助、大學申請及青年領導力項目等各類服務。

免費法諮活動，將每兩個月、在當月的第一個周三舉辦，最近兩次的諮詢時間，分別為本月6日及11月1日(周三)晚6時30分至8時之間，地點為法拉盛41大道133-29號亞平會法拉盛社區中心(AAFE One Flushing Community Center)。

屆時，民眾無需預約可直接前往，不過由於名額有限，建議民眾事先致電亞平會(718)316-9993，留言名字、聯系方式和法律咨詢方向進行預約，活動現場提供中英文、韓文、西班牙文等語言服務及翻譯。