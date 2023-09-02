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大都會中華之夜 4萬球迷同樂

記者劉梓祁╱紐約報導
黃屏受邀為當晚球賽開球。(記者劉梓祁╱攝影)
黃屏受邀為當晚球賽開球。(記者劉梓祁╱攝影)

為推廣中華傳統文化並加強國際交流，美中友好協會(SAFA)9月1日於皇后區花旗球場(Citi Field)舉辦第14屆「中華之夜」系列活動，並正式發布「你好！中國」旅遊推廣品牌，和與現場近4萬名球迷觀眾同享賽事。

本屆「中華之夜」由紐約大都會棒球隊(Mets)和中國駐紐約旅遊辦事處聯合舉辦，並由中國安徽黃山協辦，在大都會隊對陣西雅圖水手棒球隊(Mariners)比賽當日登場。大都會球隊主場將當日定為「中華文化(Chinese Culture)之夜」，並邀請中國駐紐約總領事黃屏為當晚球賽開球。

黃屏致辭表示，在第三次參與活動之際，亦見證著中美文化從數年前的惡化到如今開始好轉。他以商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)日前訪華舉例，指兩個大國間正重新提升交流頻率，並在部分問題上達成共識。

於2018年出任的黃屏還說，因疫情發展已進入新階段，中國國門已全面打開，並輔以多項便利出行和旅遊的便利措施，希望更多國外友人前去遊玩。雖中美往返航班密度仍低，但他稱逐漸恢復僅是時間問題。

比賽開始前，球隊為黃屏、州長辦公室亞太裔事務主任範小江、中國駐紐約旅遊辦事處主任馬雲飛等人頒發「族裔和諧貢獻獎」，以表彰其對推動中美人文交流所做出的貢獻。

當晚，全體嘉賓亦為中國旅遊推廣新品牌「你好！中國」揭幕，並介紹「黃河之約」、「音樂里的中國」等文旅短片。美中友好協會常務副會長李麗代表黃山方表示，期待藉此機會令大眾沈浸式體驗黃山的「山、水、村、夜」，以及深厚的人文歷史底蘊。

活動現場，主辦方在球場內外設立展位，展示包括黃山在內的圖片、書法等藝術創作，並邀請舞蹈團和書法家，帶來文藝表演和書寫創作等環節。此外，主辦方還向持特殊票的球迷贈送限量版「你好！中國」紀念衫和棒球帽。

據了解，「你好！中國」品牌還將於2日和3日在時報廣場持續播放推廣短片。當日同時出席的還有市議員黃敏儀(Sandra Ung)、市議員馬泰(Christopher Marte)和香港駐紐約經濟貿易辦事處處長何美智等人。

球隊主場將當日定為中華之夜。(記者劉梓祁／攝影)
球隊主場將當日定為中華之夜。(記者劉梓祁／攝影)
球隊為多人頒發「族裔和諧貢獻獎」。(記者劉梓祁╱攝影)
球隊為多人頒發「族裔和諧貢獻獎」。(記者劉梓祁╱攝影)
「你好！中國」旅遊推廣品牌正式揭幕。(記者劉梓祁╱攝影)
「你好！中國」旅遊推廣品牌正式揭幕。(記者劉梓祁╱攝影)

大都會 書法 雷蒙多

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