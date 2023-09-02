新學年將至 法拉盛圖書館辦返校日

返校日活動法拉盛圖書舉行。(記者劉梓祁╱攝影)

在紐約市公校 新學年即將開啟之際，皇后區法拉盛圖書館 聯合華人家長會與第25學區在館內舉辦「返校開放日」活動，由多位教育人士為到場家長及子女講解最新公校政策並介紹各類資源，以確保社區對學習環境有更清晰了解。

根據市教育局 日前公布的2023至2024年學年校曆，新學期將從7日(周四)開始。因此，主辦方希望在學生開始新的學習旅程前，為各家庭提供一個豐富而有益的交流平台。主講人之一、華人家長會創辦人朱寶玲表示，在新學年開始前，需確保孩子做好體格檢查和取得必要的疲苗注射證明，同時建立或更新學生帳戶，確保及時接收有關學校關開、緊急事件和未來的活動通知，以及供家長查詢學生考試成績、出勤、活動、社交等。

她補充說，建議家長協助子女調整作息時間，確保其有充足睡眠，並適應新的早餐、出門和通勤時間等。此外，朱寶玲鼓勵父母續極參加學校活動，並與公校家長協調員(Parent Coordinator)聯絡，後者可幫助解答各類問題，或與學校有關部門查詢。

第25學區校監丹通納(Michael Dantona)指，有關公校新學年的所有資源和注意事項均可在官網schools.nyc.gov查看，涵蓋餐食、健康、師資等各個方面。他亦強調，學生的心理健康與學業表現同樣重要，甚至可能相互影響；家長們應該主動關注孩子的情感狀態，與他們建立良好的溝通和信任，讓孩子能夠在學業壓力和挑戰面前感到支持和安心。

根據法拉盛圖書館館長曾陽，館內已更新青少年閱覽室和青少年活動室，內部配有智能白板等設施。她鼓勵新生家長申領圖書證，在免費借書獲取其他服務和福利，如課後功課輔導、電腦編程課等。公眾若有關於圖書館的疑問，可致電(718) 661-1200查詢，或瀏覽queenslibrary.org。