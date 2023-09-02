華埠最受歡迎腸粉歇業 百名食客排隊相送

不少食客也準備了禮物給梁雪梅，有親筆寫的信、精美的賀卡、一個不捨得擁抱。(記者張心╱攝影)

歷經24年風雨，華埠 最受歡迎的粵式小食餐車，9月1日宣告歇業，吸引上百位食客頂烈日相送，同店主梁雪梅相擁泣別。

熟悉華埠的食客，每當路過中央街(Centre St.)與堅尼路(Canal St.)交叉口的「腸粉車」，總會被鮮香的氣味吸引的停下腳步。這輛並沒有名牌的無名小食餐車，因為物美價廉、色味俱佳，被食客自發在網上命名為「腸粉車」，梁雪梅也被親切地稱為「腸粉女士」(Noodle Lady)。

然而「餵養」了一代又一代華埠人的她，也在歷經新冠浩劫等諸多挑戰後，決定於昨日歇業。得知之一消息的「老顧客」們，一大早7時，便等在出攤處，最後嚐一嚐記憶中味道的同時，也和像家人一樣的梁雪梅說一聲「謝謝，再見」。

看著隊伍排滿整個中央街，梁雪梅更加賣力地做起腸粉、包好魚蛋…一份份熱騰騰的廣東風味早餐，是她看來，能回報社區支持的唯一做法。「我準備了比往常多三倍的食材，就希望大家能夠吃好。」看著大排的長隊和食客們希冀的眼神，說到「這是我最後一天為大家服務」的梁雪梅，不僅潸然淚下。 「老顧客」們一大早便等在出攤處，想再最後嚐一嚐記憶中味道的同時。(記者張心／攝影) 「老顧客」們一大早便等在出攤處，想再最後嚐一嚐記憶中味道的同時。(記者張心╱攝影)

華埠商業改進區行政總監陳作舟為梁雪梅送上鮮花，感慨她24年如一日的勤勉和堅持。「想一想，每日凌晨3時起床，烹飪當日出攤的食物，早上6時出門，7時在華埠開攤。這份熱忱能有多少人擁有？華埠靠這樣不懼風吹雨打的小商家維繫，激勵這一代又一代華裔 。」

不少食客也準備了禮物給梁雪梅，有親筆寫的信、精美的賀卡、一個不捨得擁抱，抑或是更多的「小費」⋯⋯從小吃著「腸粉車」長大的陳Britney，感嘆就算物價飛漲，但20多年來她和母親時不時來這裡，還總是感慨，「為什麼仍是這麼便宜？」