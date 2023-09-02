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戶外木偶劇「小紅帽」法拉盛演出受歡迎

記者鄭怡嫣╱紐約報導
戶外木偶劇「小紅帽」在法拉盛開演。(記者鄭怡嫣╱攝影)
戶外木偶劇「小紅帽」在法拉盛開演。(記者鄭怡嫣╱攝影)

為慶祝返校在即，由PuppetMobile製作的木偶戲小紅帽(Little Red's Hood)國語改編版本，近日在法拉盛綠色市場(Flushing Greenmarket)首演，吸引孩童們駐足觀看。

「小紅帽」木偶戲最初由瑞典小屋木偶劇院(Swedish Cottage Marionette Theatre)坎農(Bruce Cannon)製片，赫利(Liam Hurley)擔當編劇，此次的國語改編版本，則由坎農與美華劇坊(Chinese Theatre Works)藝術總監馮光宇共同完成，以現代化的感性視角，重新演繹小紅帽的經典童話。

法拉盛綠色市場的主辦方大法拉盛商會及城市公園基金會表示，在市集推出這一面向兒童及家庭的木偶戲，也是為慶祝返校日即將到來，他們還在當日向前來的學生發放了免費的午餐盒。

據了解，綠色市場也將持續至11月29日向公眾開放，地址為法拉盛友聯街(Union St.)及邦恩街(Bowne St.)之間的三福大道(Sanford Ave.)路段，即邦恩遊樂場及第20小學前，時間為每周三早8時至下午3時。

法拉盛 瑞典

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