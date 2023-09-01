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勞工節長周末 M線停運、鐵路加開

記者張心／紐約報導
勞工節長周末即將來臨，大都會運輸署(MTA)推出節日交通出行指南。(MTA提供)
勞工節長周末即將來臨，大都會運輸署(MTA)推出節日交通出行指南。(MTA提供)

勞工節長周末即將來臨，大都會運輸署(MTA)推出節日交通出行指南，長島鐵路(LIRR)和北線鐵路(Metro North)將加增車次，在施工的橋樑和隧道也將停止維修，地鐵M線即日起至9月5日(周二)停止運行五日。

2023年勞工節長周末出行預計從9月1日下午拉開帷幕，為了幫助民眾提前漸入假期模式，長島鐵路將從9月1日開始，加增兩班早班火車，分別為從賓州車站(Penn Station)開出的巴比倫(Babylon)線和龍可科馬(Ronkonkoma)線。9月2日(周六)和9月3日(周日)，長島鐵路將會按照周六時刻表運行；9月4日(周一)按照周日時刻表運行。

與此同時，北線鐵路也進行服務調整，從8月31日至9月1日，開往哈德遜(Hudson)方向的火車將在早上加開三班，主要為從大中央火車站(Grand Central Terminal)開出的波基普西(Poughkeepsie)線和克羅頓-哈蒙(Croton-Harmon)線。此外，開往哈林區方向的火車將在早上加開兩班，主要為從大中央火車站(Grand Central Terminal)開出的白原市(White Plains)線。

全市地鐵將在9月2日和3日按照常規周末時刻表運行，9月4日以周日時刻表運行，這意味著沒有快線。此外，M線從8月30日晚9時45分起連續停運五日，直到9月5日凌晨5時恢復。恢復後的M線，每個工作日早6時至晚9時，將只運行Middle Village-Metropolitan Av站至洛克菲勒中心(47-50 Sts-Rockefeller Center)站之間的路段。

為了保證交通高峰時段路面通常，所有例行施工的橋樑和隧道將從8月31日下午1時停止；需要全線封閉的交通維護工程會從9月1日下午1時暫停，直到9月5日上午6時恢復。部分施工路段可能會在夜晚進行。

民眾客使用MYmta App或登陸https://new.mta.info/了解具體信息，並尋找其他出行替代方案。

長島鐵路 地鐵 勞工

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