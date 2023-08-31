法拉盛109分局辦返校日 300套文具送罄

法拉盛市第109分局30日舉辦「返校日」活動，向學生發放新學期必要文具用品。(記者高雲兒／攝影)

新學年即將開始，法拉盛 市第109分局30日舉辦「返校日」活動，向學生發放新學期必要文具用品。不到三小時的時間，300套文具便被領取一空。

文具包包括筆記本、鉛筆、彩色筆、尺子、膠水等常用品，可供幼稚園至12年級(K-12)學生使用。(記者高雲兒／攝影)

30日上午大雨滂沱，但來到109分局停車場領取文具的家長絡繹不絕，華裔社區聯絡官黃凌欽表示，此次由109分局社區委員贊助的文具包有300份，包括筆記本、鉛筆、彩色筆、尺子、膠水等常用品，可供幼稚園至12年級(K-12)學生使用。

華裔社區聯絡官黃凌欽表示，此次由109分局社區委員贊助的文具包有300份。(記者高雲兒／攝影)

帶著六年級兒子路過的劉女士表示，自己的孩子在26學區上學，雖然已經購買部分文具，但還沒買全；她打開袋子查看文具後，表示都是孩子所需要的。和劉女士不同，女兒剛剛入學小學的陳女士是特地從大學點 (College Point)趕來的，「我怕領完，特地早點來」。

30日上午大雨滂沱，但來到109分局停車場領取文具的家長絡繹不絕。(記者高雲兒／攝影)

10時開始的活動，不到20分鐘已經領取了將近100份，在12時30分左右則已經全部領取完畢。為了幫助孩子更好地迎接新學期，黃凌欽稱，109分局將會在幾所主要學校，如PS20小學以及法拉盛高中等附近增派警力，包括青少年協調警員(Youth Coordination Officer)和公路安全員(Highway Safety Officer)，確保孩子的安全。

10時開始的活動，不到20分鐘已經領取了將近100份，在12時30分左右則已經全部領取完畢。(記者高雲兒／攝影)

但是，他也建議孩子自身要注意安全，過馬路時切勿戴耳機；鑑於最近的孩童騷擾事件，他建議孩子們上下學成群結隊，不要落單，若有危險要及時呼喊。

黃凌欽還提到，此次活動的主題是反霸凌 ，無論什麼時候，學生或家長若發現有任何異常情況，都及時與學校和老師聯繫，若情況嚴重，要與109分局聯繫，警方將會盡全力防止霸凌的發生。