風雨擺攤24年 曼哈頓華埠腸粉車9/1熄燈

餐車攤主梁雪梅辛勤經營30年，即將在9月1日結業。(記者劉梓祁／攝影)

作為華人移民 早期聚居中心的曼哈頓華埠 ，多年來以傳統美食文化為人熟知，其背後離不開早期移民的艱苦歷程與辛勤努力；如今，許多通過餐飲扶持生計的早一輩華人步入退休 年齡，開始逐漸告別社區和一同成長的食客。

來自廣東恩平的梁雪梅，於30年前移民來美，隨後在華埠開設粵式小食餐車，一經營便是20餘年。然而，即將步入耳順之年的她，選擇於近日退休，在多般不捨下，結束見證了個人和社區興衰的小生意。

華埠小食餐車老店即將結業。(記者劉梓祁／攝影)

她的餐車位於華埠中央街(Centre St.)靠堅尼路(Canal St.)口處，設在地鐵出入口旁，以售賣廣東風味的早餐小食為主。菜單上可見，諸如魚蛋、腸粉或雞粥等的小食，都以親民的價格供應，收穫許多忠實食客。梁雪梅說，雖然對社區有萬般不捨，但認為休息的時間已到。

華埠小食餐車老店即將結業。(記者劉梓祁／攝影)

24年前開始經營餐車的梁雪梅最初在衣廠工作，但由於需要照顧多個子女，她決定尋找更加自由和彈性的職業。摸索之下她決心創業，開啟了這輛無名餐車的歷史。在飲食網站上，該車被人稱為「腸粉車」，而梁雪梅也被賦予「腸粉女士」(Noodle Lady)的稱號。

梁雪梅回憶，決心自立門戶之初並不知如何製作廣式餐點，僅得以在工作之餘不斷嘗試和學習。那時，沒有口碑和熟客的她，參考標準僅有顧客的反饋，在與客人的交流下對口味做改良，逐漸積累經驗後得出「大家滿意的味道」，以及獨家配置的醬料。

數十年間，梁雪梅幾乎每日都在凌晨3時起床，烹飪當日出攤的食物，隨後於早上6時前出門、7時前到達華埠。她說，數十年如一日的「風吹雨打、冷熱兼顧」已讓身體出現小恙，加之孩子都已長大成人，便沒有了繼續堅持的理由。

梁雪梅坦言，自疫情伊始便有萌生退意，但在眾多熟客的詢問和勸說下，決定再堅持一年。現在，她確定「真的不做了」，畢竟「太辛苦了」。唯一令她無法割捨的，是如親人般的食客。

不少老顧客在收到結業消息後，專程前去告別並留下賀卡、利是和紀念品等禮物，甚至有人與梁雪梅相擁而泣。梁雪梅說，許多客人從孩提時期吃到步入成年，還見證了其升學、結婚等重要時刻，已然當作家人看待。她說，見證了如此多人成長，自然最不捨他們。

餐車攤主梁雪梅與同事。(記者劉梓祁／攝影)

與之共同發展的還有華埠，梁雪梅不僅在九一一事件發生時推車逃生，還見證了疫情讓華埠失去生氣，但同時也收穫了來自全球各地和各族裔的美食愛好者，讓他們認識了粥、茶、蛋。

她說「人生不是無盡的」，9月1日(周五)將是餐車最後一次被推出。對於所有關心的人，梁雪梅寄語，「謝謝你們那麼多年對我的支持、賞臉吃我的東西，給予我那麼多親情和友誼，我很捨不得你們。可人遲早都會退休，希望大家都開心地享受人生」。