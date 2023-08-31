犒勞海軍 華人法拉盛發放百盒月餅

華人為海軍及徵兵處發放中秋月餅。(記者鄭怡嫣／攝影)

臨近中秋，美國紐約華人聯合會理事長黃啟旺、州眾議員鄭永佳等，30日在法拉盛 海軍招募中心發放近百盒月餅，犒勞海軍軍人及徵兵處，弘揚中秋文化，他們也鼓勵更多有志華裔 青年參軍以保家衛國。

黃啟旺介紹，一直以來支持警察及軍隊工作，此前曾多次助力警局，此次則是第一次向海軍發放中秋月餅以表敬意，也想藉此告訴同胞，軍人及警察是一份艱辛偉大的工作，是社區的「偶像」。他也提到，近年來，華裔及亞裔 的參軍者也在慢慢變多，他的兒子在大學畢業後也加入陸軍，目前駐軍邁阿密。

鄭永佳表示，自己曾服務海軍24年，據信是紐約州唯一曾服過軍役且在公共場合穿軍裝的華裔議員，他也聽說了目前海軍招募的人手短缺問題，將繼續以各種方式支持他們的徵兵工作，也鼓勵更多華裔及亞裔參軍。

據了解，海軍為技術軍種，主要從事後勤支援工作，包含醫療、法律等相關文職，並帶有專業的工作培訓及每年30天帶薪假期，陸軍提供的工作選擇包括：會計、文員、餐飲業、藥劑師、法律專家等，美國海軍法拉盛徵兵處的地址為：法拉盛38大道136-20號3L室，更多資訊可致電譚先生(718)683-2928。