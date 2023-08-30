時報廣場附近爆水 曼哈頓交通癱瘓

時報廣場附近的曼哈頓第七大道交40街處今晨發生爆水事故，路面塌陷出一個大坑。(記者和釗宇／攝影)

位於曼哈頓 時報廣場附近的一條供水管道幹線29日凌晨3時左右爆裂，造成附近的街道水流成河、交通中斷，地鐵1/2/3線運營中斷，對早間上班高峰時段的交通產生了嚴重影響，曼哈頓第七大道交39街至42街路段一度封閉交通，車輛須繞行，目前地鐵已恢復。

爆水事故發生後，第七大道路邊水流成河，流量大、流速急。事發約20分鐘後，警方趕到現場封鎖了路段。消防部門隨後發現，有大量水流進入了附近建築的地下空間，並建議第七大道下方的地鐵1/2/3線停運。

大都會運輸署(MTA )隨後表示，爆水事故造成了180萬加侖的水進入1/2/3線時報廣場地鐵站 (Time Sq - 42 St)，MTA方面調動了排水車進入車站搶險。搶險工程正趕上29日上班客流高峰時段，除了1/2/3線被迫停運外，臨近的大中央地鐵站(Grand Central - 42 St)也受到波及而出現大量客流積壓，導致4/5/6線和7號線的運營也受到影響。此外，由於調動排水車的影響，早高峰時段南行的地鐵2/4/5線也臨時改道，從快速線改走慢速線。

上午11時左右，地鐵線路電力恢復，12時許，MTA發布消息稱地鐵運營已恢復。截至發稿時，地鐵運營已恢復正常。

在第七大道交40街的路口處，路面塌陷出一個大坑，坑內暴露出嚴重鏽蝕的管道。據ABC報導，發生爆裂的輸水管道直徑20吋，內有高壓，建設於1896年，位於其旁邊的一條更大的48吋管道所幸未受損傷。市環保局局長阿加瓦拉(Rohit Aggarwala)表示，目前尚未確認導致爆裂的原因。

截至發稿時，第七大道位於41街至39街間的路段以及臨近道路仍在封閉中，根據Google地圖的指示，封路至少將持續到29日午夜。