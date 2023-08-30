曲怡文爭取350萬撥款 維修布碌崙圖書館

曲怡文日前宣布，將利用350萬元州府撥款對用布碌崙公共圖書館系統進行維修和設備擴建；圖為布碌崙中央圖書館。(取自NYgo.com)

布碌崙 (布魯克林)州參議員曲怡文日前宣布，她從州府的預算 中爭取到一筆350萬元的撥款，將用於布碌崙公共圖書館 系統的維修和設備擴建，增加和改善公眾的利用空間、以及使用體驗。

根據消息，截止6月，布碌崙公共圖書館系統顯示有3億8300萬元的資金缺口，需要用於建築樓的必要維修和保養；統計顯示，各社區的分館在2023年迎接了406萬3916名訪客，相較2022年的309萬人增加了32%。

曲怡文日前發出聲明，表示該撥款是州府2023至2024年財政預算中撥給「State Aid for Library Construction」項目的一部分，全州共197個獲款項目；而這筆給布碌崙圖書館的是全部當中數額第二高的撥款，一共是352萬2392元。

上述撥款結合之前州財政預算案已撥給圖書館系統的3400萬元經費，布碌崙區內多個圖書館將開始著手維修計畫；其中包括擴張網路設備、增建或擴建更多建築物、對現有建築樓進行維修、購買及安裝替代能源、新的空調系統、修理門窗、燈光、電流系統、增建走廊和停車場、以及電能車充電設備等。

據悉，已安排進行維修工程的圖書館包括紅鉤區(Red Hook)、卡羅爾花園(Carroll Gardens)的分館，目前都已經關閉，而日落公園圖書館也將在9月1日開始維修，還不知道幾時會完工。

曲怡文表示，身為州參議會圖書館委員會的主席，她很欣慰能為布碌崙圖書館爭取到這項撥款，「隨著科技和網路在人們的日常生活中愈來愈重要，圖書館需要資金以提供最具現代化的設備，滿足大眾的需求。」