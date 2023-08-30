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亞當斯批霍楚 無證客危機處理失敗

記者劉梓祁／紐約報導
市長亞當斯(右)批評霍楚(左)處理當地移民激增問題不當，指其「錯誤」明顯。(州長辦公室提供)
市長亞當斯(右)批評霍楚(左)處理當地移民激增問題不當，指其「錯誤」明顯。(州長辦公室提供)

紐約市無證客危機持續加重，州長霍楚(Kathy Hochul)此前去信總統拜登要求協助，但聯邦政府回應指該市應對危機時存在「結構和運營問題」，有多處需要改善；29日，市長亞當斯(Eric Adams)批評霍楚處理當地移民激增問題不當，指其「錯誤」明顯。

亞當斯當日在紐約法學院(New York Law School)的早餐會上表示，雖然霍楚在地鐵安全、犯罪控制等方面一直是合作伙伴，但認為在無證客危機問題上，她霍楚的選擇錯誤，因為州府沒有強制州內餘下地區接收無證客，僅讓紐約市獨自應對這一危機。

對此，霍楚在早前發表的全州講話中將責任歸於拜登總統，並要求聯邦加大支援力度，應對自去年春季以來從南部邊境來到紐約的超過10萬名無證客。在寫予拜登的信件中，霍楚要求聯邦加速批准無證客工作許可，並提供資金支付難民的醫療、教育、住房等費用。

亞當斯則認為，霍楚「放棄了」作為州長的職責，沒有創造出全州範圍的應對措施。他說，霍楚作為紐約州長，加之紐約市隸屬該州，因此每個郡都應該參與其中。

根據市府數據，全市目前正照護近6萬名移民，且每周有數千人抵達。亞當斯曾指，政府應對能力的「堤壩」已經破裂，其應該是「全國規模的人道主義危機問題」。

聯邦政府則在最新的回覆中指，此危機由城市和州領導層製造，須在權力、結構、人員和信息流動等問題上做出改善。市府發言人對此表示，對於聯邦的請求仍然沒有變化，且並未得到解決。亞當斯也堅稱，聯邦需提供更多資金。

聯邦政府發言人表示，當局所提建議由國土安全部評估團隊在本月早前訪問市內收容所後擬定，且聯邦已批准紐約將甘迺迪機場(JFK Airport)和貝涅特機場(Floyd Bennett Field)用於收容無證客，並確定了其他11個可以重新利用的聯邦場地。

霍楚和亞當斯則認為，聯邦政府未能解決他們的主要請求，即加快工作許可程序，允許移民在等待庇護申請結果期間工作。

霍楚 亞當斯 無證客

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