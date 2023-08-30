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聯邦回嗆紐約應對失措 卻無援助

記者和釗宇／紐約報導
國土安全部長梅奧卡斯就庇護客危機問題致信紐約州市府，指其工作不足之處，但並未給出明確的指導和實際的幫助。(美聯社)
國土安全部長梅奧卡斯就庇護客危機問題致信紐約州市府，指其工作不足之處，但並未給出明確的指導和實際的幫助。(美聯社)

紐約市在陷入無證客危機後，市府和州府都曾多次喊話聯邦政府，要求更多經濟援助和法律支持。聯邦國土安全部部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)近日致信紐約州市長官，就紐約所面臨的難民危機予以回應，同時指責紐約市府和州府在應對危機上存在諸多問題，但並未給出具體建議，也未承諾實質性幫助。

根據POLITICO報導，梅奧卡斯指出紐約在應對和管理無證客湧入的問題上存在結構性和操作性的問題，並列舉了20多個可以改進的領域。他表示，「結構性問題包括移民的管理和組織問題，具體包括管理權、治理結構、人員配置和信息流通等方面的不足。操作性問題則包括數據收集、規劃、案件管理、溝通以及日常業務的其他方面。」

不過，梅奧卡斯並沒有給出更具體的細節或指導方案。有熟悉該領域的官員透露，具體建議包括改進庇護客接受過程中的數據收集、加強溝通以及提高他們對於工作許可和庇護權的相關知識和技能等。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)此前曾致信要求拜登政府確認可用來作為臨時庇護所的聯邦土地，梅奧卡斯在給霍楚的信中回應，聯邦已經提供了甘迺迪機場內的一個閒置倉庫，也在全紐約州範圍內選定了11處可供使用的聯邦用地。他同時表示，聯邦內政部已經在8月21日向紐約市和紐約州提供了一份貝涅特機場(Floyd Bennett Field)的租約，「一旦你們準備就緒，內政部就會盡快敲定。」

聯邦的回信加劇了其與州、市之間相互指責的程度。州長發言人斯莫(Avi Small)表示，聯邦選定的土地都過於遙遠，難以承接從紐約市遷出的無證客。而對於貝涅特機場的問題，斯莫則表示州府已做好準備，但不知紐約市為何未予推進。

紐約市府發言人瑪姆拉克(Kayla Mamelak)對聯邦致信的表態則更加激烈，稱「坦率地說，我們沒有得到回應。」瑪姆拉克在聲明中強調，紐約市對聯邦的要求包括減少無證客入境、加快無證客工作許可的審批，以及宣布進入緊急狀態以便調配更多聯邦行政資源和權限支援紐約。

紐約州市兩府在回應中都強調，解決問題的關鍵是盡快給予無證客工作許可，使他們能盡快進入社會，梅奧卡斯則表示，他的部門同樣意識到了這個問題，然而「法律的限制無法很好滿足我們國家對勞動力的需求。」一位不具名的白宮官員指出，移民法中阻礙這項努力的一個具體條文是，尋求庇護者必須等待滿150天才能獲得工作許可(工卡)，此後，他們還須再等30天才能拿到其他就業許可文件。

梅奧卡斯在信中表示，聯邦政府已要求國會提供更多資金和解決法律障礙的方法。不過，國會現已休會。

紐約市 無證客 紐約州

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