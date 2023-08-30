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紐約客談／華人商家多疑 全因卡在語言

紐約客談

近日，國會眾議員孟昭文為其選區內小商家爭取了100萬元，以提供免費諮詢服務，作為皇后區第一筆用於小商家的聯邦資金，皇后區諸多商會都表示振奮。

振奮的原因不只是因為巨額資金，更是因為提供多種語言的幫助，包括國語，這對華人商家來說尤其重要。長期以來，華人商家由於文化差異和語言障礙，他們在處理文件、執照和法律問題方面面臨著困難，有些商家甚至因為不了解法律法規，遭遇到罰款或其他處罰。在過去三年的疫情中，許多家庭經營的華人商家受損嚴重，卻因為語言問題，沒有執照，也不懂申請程序，錯過了諸多補助金。

語言和文化障礙不僅導致華人商家難以充分理解政府的政策和補助金計畫，信息的不對稱也使他們感到困惑，從而產生不信任。皇后區商會中成員曾表示，訪問店家時曾被懷疑是騙子，對方也不相信補助金，也不相信有人能免費幫助辦理執照。甚至華人還會認為自力更生和獨立解決問題被視為一種美德，對依靠外界資源感到不安。

所以，孟昭文議員的舉措，為解決法拉盛華人商家的不信任問題，帶來了新的希望。通過提供免費諮詢服務，破除語言障礙，建立信任，華人商家將有更多機會參與到政府的支援計畫中，實現更好的發展。

當然，要解決語言和文化障礙帶來的不信任，還需要政府和社區組織持續努力。政府可以進一步提供多語言的政策宣傳，簡化申請流程，使商家能夠更加方便地獲取所需的資源。同時，商會和社區組織可以加強對商家的教育和培訓，幫助他們提升對政府資源的了解，進一步減少不信任。

華人 皇后區 孟昭文

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