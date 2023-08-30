檢察官凱茲翻30年前舊案 助3男沉冤得雪

皇后區地區檢察官凱茲近日聯合「完善定罪小組」，讓三名30餘年前被警方誘導認罪的男子，重獲自由並沉冤得雪。(取自凱茲推特)

皇后區 地區檢察官凱茲(Melinda Katz)近日聯合「完善定罪小組」(Conviction Integrity Unit，簡稱CIU)，讓三名30餘年前被警方誘導認罪的男子，重獲自由並沉冤得雪，皇后區州高等法院也撤銷了對三名男子的定罪；但是被釋放男子表示，這無法彌補他們逝去的時光。

其中一名男子叫沃爾特斯(Earl Walters)，1992年秋天，當時17歲的他，作為一起劫車謀殺案的目擊者，接受警局訊問。隨後，沃爾特斯在沒有律師在場的情況下，接受了16個小時的審訊，最終被迫承認是這起案件的參與者，並實行了搶劫、綁架和襲擊兩名婦女。

另外兩名男子分別叫麥克勞德(McCloud)和卡梅隆(Reginald Cameron)，1994年，20歲左右的他們，因涉嫌槍殺22歲的日本移民Kei Sunada而被捕，並在接受了一夜審訊後認罪。

沃爾特斯因此服刑20年，後於2013年獲得假釋。麥克勞德服刑29年，於今年1月獲釋；卡梅倫服刑大約9年，後於2003年獲得假釋。

在法庭上，CIU主任班傑特(Bryce Benjet)稱在對麥克勞德和卡梅隆案件進行審查後，發現他們的供詞，由當時的紐約市 警察局警探貢薩雷斯(NYPD Det. Carlos Gonzalez)誘導而出，這名警探此前也被控誘導虛假供詞，其中一樁便是著名的「中央公園五人冤案」。麥克勞德也在2021年表示，他認罪是因為他又渴又累，而且他相信自己會在法庭上被證明是清白的，事後他們二人的證詞被證明和事實上的犯罪過程完全不符。

另一起案件中，在沃爾特斯承認罪行後的幾周內，又發生了三起案件情節相似的劫車案。根據法庭文件和檢察官的說法，最終有另外兩名嫌犯通過指紋證據，被證明有罪。

麥克勞德在被判無罪後，表示這29年來的生活十分糟糕，坐在他後面幾排的卡梅倫也哭了起來，並表示，雖然很高興自己的名字被洗清了，但這並不能解決問題，也不能修復他臉上在監獄 裡受到的傷疤。

凱茲在一份聲明中說，「刑事司法體系的公平意味著，當出現可信的新證據，表示被告確實無罪或被誤判時，我們必須重新評估案件」。