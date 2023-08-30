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康尼島月神公園 冬季新推霜凍節

記者胡聲橋╱紐約報導
康尼島月神公園已安排好萬聖節活動和全新的霜凍節活動。(記者胡聲橋╱攝影)
康尼島月神公園已安排好萬聖節活動和全新的霜凍節活動。(記者胡聲橋╱攝影)

康尼島月神公園(Luna Park)近日宣布了一年一度的萬聖節豐收活動以及全新的冬季慶祝活動——霜凍節的日期和安排；據介紹，月神公園今年的萬聖節活動節目多多，樂趣連連，而今年冬天新設的霜凍節將為遊客帶來新的興奮點。

萬聖節豐收活動將於9月22日(周五)至10月29日(周日)舉行。活動內容包括不給糖就搗亂(trick-or-treating)、南瓜地、南瓜裝飾、拖拉機賽車等。萬聖節豐收活動還將提供以萬聖節為主題的美食，如南瓜特色蛋糕(pumpkin spiced funnel cake)、南瓜特色冰淇淋(pumpkin spiced gelato)和幽靈油炸條(Spooky Churros)等。

中央娛樂國際公司(Central Amusement International Inc.) 總裁扎波拉(Alessandro Zamperla)說，沒有什麼比每年紐約的秋天和月神公園的萬聖節豐收活動更精彩的了，這一深受民眾喜愛的傳統節日活動會讓遊客及其家人朋友終生難忘。

月神公園今年還將舉辦新的冬季慶祝活動——霜凍節(Frost Fest)，活動將於11月18日(周六)至2024年1月7日(周日)舉行。霜凍節將設有溜冰場、精選游樂設施、節日彩燈和裝飾、與聖誕老人合影、節日購物、節日食品等。月神公園希望通過霜凍節，令更多遊客冬季到康尼島來遊玩，開發月神公園的潛力。

扎波拉說，他很高興宣布在月神公園舉辦第一屆霜凍節，這個活動將延長至整個冬季，會邀請遠近鄰居參加這個適合全家出動的節日活動。

萬聖節 康尼島 賽車

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