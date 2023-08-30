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ROAR夏季街坊節 華人熱情參與

記者和釗宇╱紐約報導
「ROAR吶喊」夏日街坊節29日閉幕，主辦方與部分協辦機構舉辦終場派對。(記者和釗宇╱攝影)
「ROAR吶喊」夏日街坊節29日閉幕，主辦方與部分協辦機構舉辦終場派對。(記者和釗宇╱攝影)

暑期臨近尾聲，由大學睦鄰之家(University Settlement)主辦的2023年度「吶喊」夏日街坊節(ROAR)系列活動也已完結。主辦方29日在大學睦鄰之家豪斯頓社區中心(Houston Community Center)舉辦終場派對，邀請參與合作主辦的社區機構代表前往茶敘，並對本年度的系列街坊節活動進行回顧和總結。

今年的ROAR夏日街坊節從7月8日至8月12日間，每周六在曼哈頓華埠附近的羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)舉辦，邀請了位於華埠和下東城(Lower East Side)地區的40多家社區機構合作參與，向社區街坊提供文化、健康、娛樂等各方面諮詢活動，也有互動性小遊戲以及豐厚的獎品，吸引了包括華人在內的社區內多族裔居民同樂。

根據統計，在今年夏季的連續六個周六內，共有1543名參與者在活動入場處登記了信息，其中8月12日的壓軸場次是人流最高峰，當日共424人登記參與，其中有169人都是集中在中午12時至1時之間的時間段入場的。在所有參與活動的人中，33.25%為亞太裔，ROAR項目經理邱莉菲透露，參加活動的亞裔中至少有九成都是華人。

邱莉菲介紹，本年度活動與往年相比，最大的不同點就在於特別對華埠社區發出了邀請，也得到了包括華埠商業改進區、福安康寧在內的多家社區機構積極響應。而華人社區的參與，也給活動帶來了不少文藝表演，令人耳目一新。邱莉菲表示，由於大學睦鄰之家並非位於華埠核心區的機構，往年與比鄰而居的華人社區交往有限，組織活動時經常忽略對華埠的關注，很多華人由於擔心溝通不暢，因而參與活動也不積極。而今年在邀請到了眾多頗具影響力的華人機構到場後，自然也吸引來了不少住在附近的華人。

不過，邱莉菲也表示，活動選址還有待改進。由於活動地點位於羅斯福公園北端，此處遊民眾多、環境不佳，也常有些犯罪活動，因此很多華人因對於這個選址有所疑慮而未積極捧場。商改區行政總監陳作舟也提到了這個問題，他建議，明年的街坊節可以在更靠近華埠中心的位置找地方舉辦。

華人 華埠 亞裔

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