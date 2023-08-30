錢安繪畫與收藏展 法拉盛市政廳開幕

由美國卓越藝術聯盟和世界華人藝術聯盟主辦的錢安繪畫作品与收藏作品展，於29日在法拉盛市政廳開幕。(記者高雲兒╱攝影)

由美國卓越藝術聯盟和世界華人 藝術聯盟主辦的華裔畫家錢安繪畫作品與收藏作品展，於29日在法拉盛 市政廳(Flushing Town Hall)開幕，吸引眾多愛好藝術人士到場。

錢安生於1943年，目前擔任中國攝影家協會會員和海外華人美術家協會會員。他於上世紀90年代來美，並在多位名家如陳丹青進修過的紐約藝術學生聯盟(Art Students League of New York)學習油畫、粉彩畫，研習宋、元、明、清諸家流派，以及近現代中國書畫名家名作的風格流派。

錢安喜好大自然，常將飛花或樹叢作為繪畫對象，色彩淋漓的作品中，充滿了東方情韵和表現主義氣質。此次畫展 呈現錢安多年來的繪畫作品，從其早期的探索到如今的成熟風格，總共49幅，同時他還另外帶來10幅收藏畫作。

畫展上，已經80歲高齡的錢安感謝各位出席，「我的藝術道路屬於半路出家，30多年來在美國的生活，讓我有時間去精進畫作」。纽约女子華文藝術协會創會會長顧月華稱，自己的丈夫畫家孫林多年前就已與錢安相識，她讚賞錢安自學成才，為人低調不事張揚；美國卓越藝術聯盟主席林英明和世界華人藝術联盟主席鄧燕表示，此次畫展策畫兩個月，最終和錢安落實此展，十分難得。