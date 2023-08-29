我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果女工程師教「五行氣功」平衡身心健康

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

亞總會9╱22辦10周年慶典 延續更好服務

記者胡聲橋╱紐約報導
亞總會將舉行活動，慶祝成立十周年。(亞總會提供)
亞總會將舉行活動，慶祝成立十周年。(亞總會提供)

美國亞裔社團聯合總會將舉行成立十周年慶典。亞總會會長陳善莊在近日舉行的記者會上宣布，將攜手州眾議員寇頓(William Colton)和鄭永佳，於9月22日(周五)在布碌崙(布魯克林)金皇廷大酒樓慶祝成立十周年慶典。

據介紹，9月22日下午4時，亞總會像首先像往年一樣會先舉行「慶中秋、迎國慶」活動，向民眾派發月餅等。隨後在晚間6時半開始十周年慶典活動，屆時還將向努力服務社區的傑出人員頒發「總統義工獎」。

陳善莊說，該會至今成立十周年來，一路上為社區辛勤付出，幫助遇困僑胞至少數千人，該會所作的一切有目共睹，贏得了各界及政府的重視。該會常務會長姜書棟說，亞總會10年間努力服務社區的點點滴滴累積了該會的發展之路，希望借助慶典，把亞總會服務社區的宗旨和行動更好地延續下去並做得更好。

過去十年間，亞總會一直設址在金皇廷大酒樓，並藉助該酒樓服務社區，該會作為非牟利機構也一直沒有政府資金注入。隨著酒樓的租期9月底到期，該會即將搬遷到新址，由此也將面臨資金缺口。為此，9月22日的慶典活動將採用購買餐票形式，每桌餐費1500元，目的是為亞總會繼續服務社區募集資金。該會也在gofundme網站上開設了捐款專頁https://gofund.me/8bccd51c，以便於各界捐款。

當天出席記者會的州眾議員鄭永佳稱讚亞總會十多年來為社區做出的傑出貢獻，在服務社區上投入了許多財力物力，頗為不易。他希望亞總會將繼續得到各界的大力支持。

眾議員 亞裔 布碌崙

上一則

凱森律師樓精辦各類刑事案件

下一則

助力小商家 華商會每周二辦法律諮詢

延伸閱讀

治安壞 阿縣檢長官善貞：打擊犯罪不鬆懈

治安壞 阿縣檢長官善貞：打擊犯罪不鬆懈
國泰銀行基金會宣佈2023年獎學金得主 支持教育發展，培育未來領袖

國泰銀行基金會宣佈2023年獎學金得主 支持教育發展，培育未來領袖
四川村民「祖墳被挖」 記者採訪竟遭社區黨委書記扣留

四川村民「祖墳被挖」 記者採訪竟遭社區黨委書記扣留
法拉盛45大道添新名 紀念社區領袖拜亞斯

法拉盛45大道添新名 紀念社區領袖拜亞斯

熱門新聞

視頻流出華裔女房東的一對兒女被警方救出時，身上渾身是血。(讀者提供)

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

2023-08-23 16:33
曼哈頓中城20日深夜一輛闖紅燈的轎車撞倒七名行人，現場傷者倒地，血跡斑斑。(擷自YouTube FOX 5影片)

閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人

2023-08-21 14:29
公寓樓慘案發生後，警方封鎖了現場。(記者胡聲橋/攝影)

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

2023-08-23 19:08
死者趙招招一家四口。(親友提供)

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

2023-08-25 14:52
皇后區法拉盛地區多間成人日間中心陷入白卡欺詐爭議，遭到十多位老人舉報，目前此事仍在調查之中。(記者高雲兒／攝影)

沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺

2023-08-22 07:40
布碌崙(布魯克林)日落公園租客鎚殺案兇嫌葉力勇(Liyong Ye，音譯)，日前已遭控謀殺罪。(Fox影片截圖)

不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案

2023-08-25 10:42

超人氣

更多 >
教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生

教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生
累積大筆退休儲蓄 股神巴菲特教你簡單一招

累積大筆退休儲蓄 股神巴菲特教你簡單一招
搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃

搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃
南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？
教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授

教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授