亞總會9╱22辦10周年慶典 延續更好服務

亞總會將舉行活動，慶祝成立十周年。(亞總會提供)

美國亞裔 社團聯合總會將舉行成立十周年慶典。亞總會會長陳善莊在近日舉行的記者會上宣布，將攜手州眾議員 寇頓(William Colton)和鄭永佳，於9月22日(周五)在布碌崙 (布魯克林)金皇廷大酒樓慶祝成立十周年慶典。

據介紹，9月22日下午4時，亞總會像首先像往年一樣會先舉行「慶中秋、迎國慶」活動，向民眾派發月餅等。隨後在晚間6時半開始十周年慶典活動，屆時還將向努力服務社區的傑出人員頒發「總統義工獎」。

陳善莊說，該會至今成立十周年來，一路上為社區辛勤付出，幫助遇困僑胞至少數千人，該會所作的一切有目共睹，贏得了各界及政府的重視。該會常務會長姜書棟說，亞總會10年間努力服務社區的點點滴滴累積了該會的發展之路，希望借助慶典，把亞總會服務社區的宗旨和行動更好地延續下去並做得更好。

過去十年間，亞總會一直設址在金皇廷大酒樓，並藉助該酒樓服務社區，該會作為非牟利機構也一直沒有政府資金注入。隨著酒樓的租期9月底到期，該會即將搬遷到新址，由此也將面臨資金缺口。為此，9月22日的慶典活動將採用購買餐票形式，每桌餐費1500元，目的是為亞總會繼續服務社區募集資金。該會也在gofundme網站上開設了捐款專頁https://gofund.me/8bccd51c，以便於各界捐款。

當天出席記者會的州眾議員鄭永佳稱讚亞總會十多年來為社區做出的傑出貢獻，在服務社區上投入了許多財力物力，頗為不易。他希望亞總會將繼續得到各界的大力支持。