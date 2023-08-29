台灣少棒隊訪經文處 分享喜悅

球隊獲獎後前往紐約經文處走訪，處長李光章(左三)與球員和教練交流。(記者顏嘉瑩／攝影)

2023年世界少棒錦標賽(Little League World Series)近日在賓州 威廉波特 (Williamsport)落下帷幕，代表台灣出戰的桃園龜山國小少棒隊獲得季軍。28日，球隊自賓州返回紐約，拜訪駐紐約台北經濟文化辦事處分享勝利喜悅，經文處處長李光章、副處長張麗賢接待了球隊師生。

「世少賽」是青少年棒球界的全球頂級賽事，美東各地的台灣僑界也投入了極大的關注，李光章提到，很多台灣人在賽事期間從美東各州開車前往現場觀賽，為選手加油，「在加油聲中，我們的心都緊緊地聯結在了一起。」作為「地主」，李光章也邀請隊員在休息之餘，在紐約好好遊覽一番。

球隊領隊丁伯強表示，威廉波特的賽場對於棒球人來說有著特殊的意義，能夠站在這個場上，就已經非常不易。他對隊員們說，未來如果有機會繼續棒球生涯，都要記得曾經站在威廉波特的球場，曾經有那麼多國人在場加油鼓勁。

龜山國小少棒隊此次共有14名隊員及多位教練員赴美參賽，雖在半決賽中憾負庫拉索代表隊、無緣爭冠，但由於其優良的作風和友善的態度，賽後獲頒「最佳團隊運動精神獎」。 球隊總教練李政達介紹，威廉波特球場是少棒界的最高殿堂，在有機會走上這個球場前，球隊需要在縣市、國家以及整個東亞區這三個層面的角逐中殺出重圍，整個競賽過程長達三個月，經歷近30場比賽的考驗。本次參賽的球員全部為12歲年齡段，每日訓練都要在六年級的常規課程結束後才能進行，寒暑假訓練量更大，非常辛苦。