「漂浮球場」看美網決賽 今起售票

「漂浮網球場」效果圖。(evian提供)

在舉世矚目的美網(US Open)期間，紐約將會有眾多以網球為主題的場外活動供市民參與。9月10日(周日)美網男單決賽期間，一艘粉色的「漂浮網球場」遊船將在哈德遜河的觀光 環線(Circle Line)上行駛，客人可在船上看比賽、品嚐美食，還能與著名網球運動員交流和過招。

這艘「漂浮球場」名為「SS evian」號，船票價格為每人99元，購票者上船後，可坐在「芭比 粉」色調的網球場邊與眾人一起觀看重頭戲男單決賽，前網球明星莎拉波娃(Maria Sharapova)與佩特科維奇(Andrea Petkovic)將在現場擔任主持人和解說嘉賓。船票費用中還包含酒類、開胃小菜以及龍蝦捲，還有免費供應的依雲礦泉水(Evian)。

遊船啟程地點位於曼哈頓 41街交第十二大道的81號碼頭(Pier 81)，9月10日下午2時35分開始登船，3時45分出發，兩小時後回港，但客人可在船上一直等到比賽結束。在啟程前，主辦方將會抽取一名獲獎者，獲得兩張2024年美網比賽的門票，還能有機會與莎拉波娃在船上的網球場中進行一場比賽。

船票將於8月29日和9月5日(皆為周二)早上9時限量發售，門票收入全部捐贈給旨在恢復紐約港牡蠣礁生態、保護城市水環境的非營利機構「十億牡蠣計畫」Billion Oyster Project)。須注意的是，所有登船乘客必須年滿21歲。