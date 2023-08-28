世界少棒錦標賽 桃園龜山國小榮獲季軍

經文處副處長張麗賢於球賽現場頒發總統、副總統及駐美代表賀電。(經文處提供)

2023年世界少棒聯盟世界少棒錦標賽(2023 Little League World Series)季軍賽於27日在賓州 威廉波特市(Williamsport, PA)舉行，代表亞太區參賽桃園市龜山國小代表隊於季軍賽中力克美國德州 隊，以10比0獲得季軍。

世界少棒錦標賽係由美國世界少棒聯盟(Little League Baseball)所主辦之11至12歲級少棒國際賽事。這項比賽係於1947年首度舉辦，我國球隊自1968年起開始參賽，並屢屢創下優異成績。

今年的比賽自8月16日起舉行，亞太區由桃園市立龜山國民小學代表參賽；龜山國小在17日的第一場比賽以6比0戰勝加拿大隊，21日第二場比賽以10比0戰勝日本隊，23日第三場比賽以9比1戰勝加勒比海代表古拉索隊，進入賽事四強；在26日國際賽區決賽中，龜山國小以0比2不敵此前戰勝過的古拉索隊，無緣決賽。

在27日的季軍爭奪戰中，龜山國小以10比0戰勝德州隊，榮獲賽事第三名。中華民國總統蔡英文、副總統賴清德、駐美代表蕭美琴均在第一時間拍發賀電，並由駐紐約台北經濟文化辦事處張麗賢副處長親赴球賽現場轉頒，恭賀我國球隊為國爭光的好表現。

本次桃園市龜山國小棒球隊來美參賽，獲大紐約、賓州及華府 等地僑學界熱情支持，紐約台灣同鄉會、費城台灣同鄉會、新澤西台灣同鄉會及匹茲堡台灣同鄉會等均對球隊關懷有加。