世界少棒錦標賽 桃園龜山國小榮獲季軍
2023年世界少棒聯盟世界少棒錦標賽(2023 Little League World Series)季軍賽於27日在賓州威廉波特市(Williamsport, PA)舉行，代表亞太區參賽桃園市龜山國小代表隊於季軍賽中力克美國德州隊，以10比0獲得季軍。
世界少棒錦標賽係由美國世界少棒聯盟(Little League Baseball)所主辦之11至12歲級少棒國際賽事。這項比賽係於1947年首度舉辦，我國球隊自1968年起開始參賽，並屢屢創下優異成績。
今年的比賽自8月16日起舉行，亞太區由桃園市立龜山國民小學代表參賽；龜山國小在17日的第一場比賽以6比0戰勝加拿大隊，21日第二場比賽以10比0戰勝日本隊，23日第三場比賽以9比1戰勝加勒比海代表古拉索隊，進入賽事四強；在26日國際賽區決賽中，龜山國小以0比2不敵此前戰勝過的古拉索隊，無緣決賽。
在27日的季軍爭奪戰中，龜山國小以10比0戰勝德州隊，榮獲賽事第三名。中華民國總統蔡英文、副總統賴清德、駐美代表蕭美琴均在第一時間拍發賀電，並由駐紐約台北經濟文化辦事處張麗賢副處長親赴球賽現場轉頒，恭賀我國球隊為國爭光的好表現。
本次桃園市龜山國小棒球隊來美參賽，獲大紐約、賓州及華府等地僑學界熱情支持，紐約台灣同鄉會、費城台灣同鄉會、新澤西台灣同鄉會及匹茲堡台灣同鄉會等均對球隊關懷有加。
此外，紐約經文處處長李光章及駐美國台北經濟文化代表處鄭榮俊都曾親赴比賽現場為小將們加油。來自大紐約地區、賓州地區及華府地區數百位僑胞及外國友人、賓州州立大學、里海大學等校台灣同學數十人也在賽程期間紛紛到場，加上龜山少棒家長會加油團，高舉海報、揮舞國旗、大聲呼口號，加油聲不絶於耳，令代表隊備受激勵。
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