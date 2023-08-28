大都會台灣日 展現台式文化

開球當天，曾文誠表示，自己雖曾在台灣開過球，但是在紐約的心情完全不一樣，感到興奮和激動。(記者高雲兒／攝影)

美國職棒大聯盟紐約大都會 隊的「大都會台灣日」(Mets Taiwan Day)於27日在法拉盛花旗球場登場，吸引了超過3萬名球迷參與。此次活動不但有台灣資深球評曾文誠擔任開球嘉賓，為這場大都會主場迎戰科羅拉多洛磯隊的例行賽開球，還邀請了中華職棒大聯盟「樂天桃猿隊」專屬啦啦隊「樂天女孩」表演，展現台灣文化特色，引爆觀眾熱情。

據悉，「大都會台灣日」在今年已進入第18年，一年更比一年受歡迎，不但今年的逾千張限量套票在開票後迅速售罄，活動現場更有超過5000名來自美加各地的台灣僑胞及台美人，以及總計超過3萬名的球迷，一齊觀看具台灣特色的大都會日。

在這場由大都會隊對陣洛杉磯天使隊的比賽中，台灣資深球評曾文誠應邀擔任開球嘉賓。曾文誠見證台灣職棒成立的歷史，他的講評陪伴觀眾在電視機前度過無數場經典的棒球比賽，專業與深入的分析更贏得球迷的讚賞。開球當天，曾文誠表示，自己雖曾在台灣開過球，但是在紐約的心情完全不一樣，感到興奮和激動。

今年台灣日的另一大特色是，大都會球團首度邀請中華職棒大聯盟「樂天桃猿隊」(Rakuten Monkeys)專屬啦啦隊「樂天女孩」在場內及場外表演，這也是2005年活動開辦以來，中華職棒球團啦啦隊首度到場助陣，展示「台式應援」。

駐紐約台北經濟文化處處長李光章表示，今天是大都會台灣日出席人數是近幾年來最多的一次，「在相當程度上，反映了由所有台灣人組成的『台灣隊』在國際能見度及好感度都大幅提升的趨勢」。他稱，台灣民眾熱愛棒球運動，是因為棒球精神跟台灣精神有相似之處，「面對挑戰，我們都會用盡全力，團結拚戰到最後。希望藉由這次台灣日的舉辦，球迷可以感受到台灣棒球精神與文化」。

該活動由經文處、紐約台灣商會、新澤西商會、紐約青商會等共同參與，李光章感謝他們的付出；紐約州 參議員劉醇逸(John Liu)、曲怡文(Iwen Chu)還有紐約州聯邦眾議員Andrew Garbarino、蘇福克郡郡長貝隆(Steve Bellone)出席活動。

此外，旅美知名的台裔大提琴家郭虔哲(Kenneth Kuo)演奏美國國歌，台裔退役女軍官陳珍珍(Jen-Jen Chen)受到表彰，陳珍珍少校為美國退役空軍護士，曾參與美軍在伊拉克及阿富汗 的軍事行動，提供美軍醫療照護。球團特別在第三局後，安排陳珍珍接受全場觀眾的起立和鼓掌致意。