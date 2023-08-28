大都會台灣日 展現台式文化
美國職棒大聯盟紐約大都會隊的「大都會台灣日」(Mets Taiwan Day)於27日在法拉盛花旗球場登場，吸引了超過3萬名球迷參與。此次活動不但有台灣資深球評曾文誠擔任開球嘉賓，為這場大都會主場迎戰科羅拉多洛磯隊的例行賽開球，還邀請了中華職棒大聯盟「樂天桃猿隊」專屬啦啦隊「樂天女孩」表演，展現台灣文化特色，引爆觀眾熱情。
據悉，「大都會台灣日」在今年已進入第18年，一年更比一年受歡迎，不但今年的逾千張限量套票在開票後迅速售罄，活動現場更有超過5000名來自美加各地的台灣僑胞及台美人，以及總計超過3萬名的球迷，一齊觀看具台灣特色的大都會日。
在這場由大都會隊對陣洛杉磯天使隊的比賽中，台灣資深球評曾文誠應邀擔任開球嘉賓。曾文誠見證台灣職棒成立的歷史，他的講評陪伴觀眾在電視機前度過無數場經典的棒球比賽，專業與深入的分析更贏得球迷的讚賞。開球當天，曾文誠表示，自己雖曾在台灣開過球，但是在紐約的心情完全不一樣，感到興奮和激動。
今年台灣日的另一大特色是，大都會球團首度邀請中華職棒大聯盟「樂天桃猿隊」(Rakuten Monkeys)專屬啦啦隊「樂天女孩」在場內及場外表演，這也是2005年活動開辦以來，中華職棒球團啦啦隊首度到場助陣，展示「台式應援」。
駐紐約台北經濟文化處處長李光章表示，今天是大都會台灣日出席人數是近幾年來最多的一次，「在相當程度上，反映了由所有台灣人組成的『台灣隊』在國際能見度及好感度都大幅提升的趨勢」。他稱，台灣民眾熱愛棒球運動，是因為棒球精神跟台灣精神有相似之處，「面對挑戰，我們都會用盡全力，團結拚戰到最後。希望藉由這次台灣日的舉辦，球迷可以感受到台灣棒球精神與文化」。
該活動由經文處、紐約台灣商會、新澤西商會、紐約青商會等共同參與，李光章感謝他們的付出；紐約州參議員劉醇逸(John Liu)、曲怡文(Iwen Chu)還有紐約州聯邦眾議員Andrew Garbarino、蘇福克郡郡長貝隆(Steve Bellone)出席活動。
此外，旅美知名的台裔大提琴家郭虔哲(Kenneth Kuo)演奏美國國歌，台裔退役女軍官陳珍珍(Jen-Jen Chen)受到表彰，陳珍珍少校為美國退役空軍護士，曾參與美軍在伊拉克及阿富汗的軍事行動，提供美軍醫療照護。球團特別在第三局後，安排陳珍珍接受全場觀眾的起立和鼓掌致意。
李光章、紐約幼獅青少年管弦樂團創辦人方秀蓉、Passport to Taiwan負責人許伯丞、慈濟資深志工蔣昌棟與蔣珊珊夫婦以及紐約勵馨婦幼關懷中心總幹事劉元芬被頒發社區精神獎。
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