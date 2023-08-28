公校班級規模限制或破功

市教育局近日公布的最新版本縮減班級規模計畫草案中忽略了縮減班級規模的承諾，引起家長、老師和相關維權組織的不滿。(市長辦公室提供)

州議會今年通過立法，將紐約市公校 班級規模限制在25人以內；然而，在市教育局 近日公布的最新版本縮減班級規模計畫草案中卻忽略了縮減班級規模的承諾，引起家長、老師和相關維權組織的不滿；而且，因為無證客的大量湧入，新學年的公校班級規模可能有增無減；目前該草案尚未最終定稿，還需要與多部門協商後最後確定。

根據州議會通過的法案，全市公校班級規模應縮小至25人或以下；市教育局在今年5月公布的首個班級規模縮減計畫中，也表示將會「確保目前有符合班級規模要求的教室，有適當的資金來繼續保持這些班級規模」。但在7月底更新的修訂後草案中，承諾維持班級規模並附帶資金的相關條款卻消失了。

上周，約230名家長、教師和維權者致函紐約市教育官員並連署簽名，批評市教育局沒有針對性地將資金用於減少班級規模之後，並且還在7月份修訂的計畫草案中省略了這一承諾。

但是目前的州法律還在分階段執行期間，所以並不要求所有班級立刻達標。根據州法律規定，幼兒園到三年級的班級人數應限制為20名學生，四年級至八年級為23名學生，高中為25名學生。五分之一的班級必須在今年秋天以及此後每年逐步達標，直到2028年所有班級都低於人數門檻。數據顯示，上一學年，全市約39%的核心學科班級已經達到州法律規定的2028年上限。

維權機構「班級人數重要」(Class Size Matters)行政總監海姆森(Leonie Haimson)批評教育局沒有全力遵守承諾，而且仍保持班級現有規模。但根據市教育局發言人斯蒂爾(Nathaniel Styer)，本學年的資助計畫可以被校長用來雇用員工和減少班級規模。據悉，該草案還不是最終方案，還需要與教師工會和校長工會進行協商。

家長和維權人士對法案的擔憂，也來自於學生人數的增加。今年5月，市教育局預計9月公校入學學生人數大概在76萬7500人，略低於上個學年的77萬2500人，但已是疫情三年來程度最小的降幅。不過，入學人數可能有所增加，因為預計將有不少無證客學生入學。目前，教育官員還在分析入學和教師招聘趨勢，以及如何最好地分配資金，以便首先減少最貧困兒童的班級規模。