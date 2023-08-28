市警攔截檢察 非裔、西裔逾九成

紐約市警在街頭攔截檢查中，九成攔截對象都是非洲裔和西語裔。(本報檔案照)

維權團體公布的數據顯示，在市長亞當斯 (Eric Adams)上任以來，紐約警方對市民進行的攔截檢查行動持續增加，而且種族差異比彭博(Michael Bloomberg)在任時的搜查高峰期更加嚴重，超過九成的被攔截者是非洲裔和西語裔。

紐約公民自由聯盟(New York Civil Liberties Union)的報告表明，在2013年聯邦法院裁定彭博時代的「攔截搜身」stop and frisk)執法策略因歧視有色人種而屬違憲後，紐約市 警攔截檢查的人數大幅減少。然而在警察出身的亞當斯上任市長後，警察攔截的數量又開始上升，達到了2015年以來的最高點。被攔截的人中，僅有5%是白人。

亞當斯市府對於車輛攔截的力度超過以往任何時候。根據紐約市警公布的數字，2022年，共有67萬名人被警察攔停檢查，這個數字接近了2011年紐約「攔截搜身」最高峰時期，當年，共有70萬名行人在街道上被警察攔截。

亞當斯在2021年競選時就公開表示，如果運用得當，「攔截搜身」可以成為一種有用的警務策略。市警總局的一位匿名人士表示，警方設有多層監督和培訓環節，會使用審計、數據分析和執法影像審查等方式防止執法權的濫用，因此警員會「愈來愈精準地」進行攔截。這名人士還說，50多年前最高法院在「特里訴俄亥俄州 案」(Terry vs. Ohio)中「牢固確立」了警方攔截、盤問和可能進行的搜身的權力。

不過事實上，去年數十萬被攔停的駕駛員中，有90%都是非洲裔或西語裔。種族維權人士稱，以貌取人的差異性執法仍在繼續，更多非洲裔和西語裔人士在沒有正當理由的情況下被攔截。一名聯邦監督員也發現，去年紐約市警鄰里安全小組(Neighborhood Safety Teams)所進行的攔截執法中，有24%都涉嫌違憲。

根據警方報告的數字，2023年至今，在被攔截的非洲裔和西語裔行人中，有72%事後被證實是無辜的，僅有不到三成確有不法行為而被捕；然而，在所有被攔截檢查的白人中，有40%被捕。公民自由聯盟法律總監鄧恩(Chris Dunn)表示，非洲裔和西語裔被捕的可能性小得多，因為「攔截從一開始就是沒道理的」，而對於白人來說，直到他們做出真正可疑的行為才會被攔截，因此被捕率更高。

紐約市警察工會主席亨得利(Patrick Hendry)則表示，上級部門對於更多執法的要求和相關法律的不匹配，將壓力轉嫁到了基層警員身上。他說，「我們將看到更多的普通警察因為執行並非我們制定的政策和策略而受到懲罰。」