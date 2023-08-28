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地鐵鄰座打瞌睡碰到肩 男打昏他遭反擊

記者高雲兒／紐約報導
視頻中顯示受害者被打昏，疑似流了鼻血，呆坐在座位上。(視頻截圖取自TikTok用戶edi198800)
視頻中顯示受害者被打昏，疑似流了鼻血，呆坐在座位上。(視頻截圖取自TikTok用戶edi198800)

近日，一段在紐約地鐵上發生的爭執毆鬥事件在網上瘋狂流傳，視頻中的一名暴躁乘客，因不滿身邊乘客打瞌睡後碰到他肩膀，不但口出惡言，更出手傷人；許多網民看到該視頻後，再次表示對地鐵的攻擊事件心存擔憂。

根據市警，該事件發生在22日淩晨5時30分左右，在一列開往皇后區森林小丘(Forest Hills)的F線列車上，男受害者睡著後，不小心把頭靠在了男嫌的肩膀上，繼而引發爭吵。男嫌大聲吼叫，話語中夾雜著污言穢語，用英語西班牙語交替交流，「我說你們的方言，我也知道你們是誰，去別的地方睡吧。」

男受害者試圖好言安撫這名男子，誰知男嫌越來越激動，情緒越來越高昂，最後吼叫「我不是你的f-----枕頭!」之後，用肘部連續三次猛擊受害者的臉，視頻中顯示受害者被打昏，疑似流了鼻血，呆坐在座位上；和他相對而坐的同伴，立即跳起來毆打男嫌，一把打掉了對方的太陽鏡，場面陷入混亂，乘客們紛紛避開。

受害者同伴跳起來毆打男嫌，一把打掉了對方的太陽鏡，場面陷入混亂，乘客們紛紛避開。...
受害者同伴跳起來毆打男嫌，一把打掉了對方的太陽鏡，場面陷入混亂，乘客們紛紛避開。(視頻截圖取自TikTok)

最後，受害者的朋友將嫌犯的頭鎖住，並咒罵，「夠不夠？還夠不夠？」受害者和朋友在索芬大道(Sutphin Blvd.)下車後進行報警，警方前去抓捕時，男嫌已經下車，目前還未有人被捕。

襲擊視頻在社交媒體上瘋狂流傳後，市民們紛紛譴責這一暴力行為，並擔心自己也會被陌生人襲擊。近日，紐約市數據顯示，地鐵犯罪率較去年大幅下降約10%，對比疫情前，更減少了近6%。但今年也發生了多起在地鐵的重大襲擊事件，包括上個月在時報廣場站發生的持刀傷人事件，以及今年1月在上西區發生的推人入鐵軌致死事件。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

根據市警，該事件發生在22日淩晨5時30分左右，在一列開往森林小丘的F級地鐵上，...
根據市警，該事件發生在22日淩晨5時30分左右，在一列開往森林小丘的F級地鐵上，男受害者睡著後，不小心把頭靠在了男嫌的肩膀上，繼而引發爭吵，圖為男嫌在毆打前與受害者朋友爭吵。(視頻截圖取自TikTok用戶edi198800)

地鐵 疫情 紐約市

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