地鐵鄰座打瞌睡碰到肩 男打昏他遭反擊

視頻中顯示受害者被打昏，疑似流了鼻血，呆坐在座位上。(視頻截圖取自TikTok用戶edi198800)

近日，一段在紐約地鐵 上發生的爭執毆鬥事件在網上瘋狂流傳，視頻中的一名暴躁乘客，因不滿身邊乘客打瞌睡後碰到他肩膀，不但口出惡言，更出手傷人；許多網民看到該視頻後，再次表示對地鐵的攻擊事件心存擔憂。

根據市警，該事件發生在22日淩晨5時30分左右，在一列開往皇后區森林小丘(Forest Hills)的F線列車上，男受害者睡著後，不小心把頭靠在了男嫌的肩膀上，繼而引發爭吵。男嫌大聲吼叫，話語中夾雜著污言穢語，用英語西班牙語交替交流，「我說你們的方言，我也知道你們是誰，去別的地方睡吧。」

男受害者試圖好言安撫這名男子，誰知男嫌越來越激動，情緒越來越高昂，最後吼叫「我不是你的f-----枕頭!」之後，用肘部連續三次猛擊受害者的臉，視頻中顯示受害者被打昏，疑似流了鼻血，呆坐在座位上；和他相對而坐的同伴，立即跳起來毆打男嫌，一把打掉了對方的太陽鏡，場面陷入混亂，乘客們紛紛避開。

受害者同伴跳起來毆打男嫌，一把打掉了對方的太陽鏡，場面陷入混亂，乘客們紛紛避開。(視頻截圖取自TikTok)

最後，受害者的朋友將嫌犯的頭鎖住，並咒罵，「夠不夠？還夠不夠？」受害者和朋友在索芬大道(Sutphin Blvd.)下車後進行報警，警方前去抓捕時，男嫌已經下車，目前還未有人被捕。

襲擊視頻在社交媒體上瘋狂流傳後，市民們紛紛譴責這一暴力行為，並擔心自己也會被陌生人襲擊。近日，紐約市 數據顯示，地鐵犯罪率較去年大幅下降約10%，對比疫情 前，更減少了近6%。但今年也發生了多起在地鐵的重大襲擊事件，包括上個月在時報廣場站發生的持刀傷人事件，以及今年1月在上西區發生的推人入鐵軌致死事件。