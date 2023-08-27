雲吞公司創辦人黃青新 捐款推華文教育

雲吞公司黃青新(右二)捐款僑校2萬元。(記者張心／攝影)

紐約中華公所26日舉辦「光之友演唱會」，雲吞公司創辦人黃青新現場表演粵曲，並向紐約華僑學校捐贈2萬元，望持續推動華文教育 ，鼓勵華裔 後代學習中華文化。

黃青新此番以「青新文化藝術基金會」捐贈，希望也能維持紐約華僑學校校務運作。2018年，他與時任中華公所主席的伍銳賢，共同創建「畢業鼓勵基金」(Fortune Graduation Fund)；自此之後每年捐款5萬元，以獎勵華埠 社區子弟學習中華語言及文化。該捐贈使得紐約華僑學校成為全美300多所中文學校中、唯一獲贈畢業獎勵金的學校，這也是該校的優勢之一。

紐約華僑學校校長王憲筠代表僑校全體師生接受捐款，感謝黃青新伉儷、特助黃寶儀、董事李可星、執行長黃本勁(Norman Wong)、傳統市場部副總裁黃本立(Derrick Wong)等的關照與支持。

王憲筠表示，在疫情的巨大影響之下，企業家族能夠持續資助教育事業，實在難能可貴，紐約華僑學校學子因此非常地幸福。她也鼓勵社區學子，珍惜中文教育學習的機會，未來能夠學以致用、回饋社會。

當日，中華公所中山大禮堂舉辦的「光之友演唱會」，吸引上百位華裔長者前來捧場，黃青新與紐約至德三德公所吳瓊芝主席共同演唱經典歌曲「晴雯補裘」，近20位表演藝術家也獻上十餘首經典戲曲，包括「歸天」、「洛水恨」、「血寫斷腸詞」等，贏得全場觀眾的熱烈掌聲。