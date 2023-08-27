我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

丹佛女用蘋果AirTag追回遺失行李 比航空公司有效率

「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名

雲吞公司創辦人黃青新 捐款推華文教育

記者張心／紐約報導
雲吞公司黃青新(右二)捐款僑校2萬元。(記者張心／攝影)
雲吞公司黃青新(右二)捐款僑校2萬元。(記者張心／攝影)

紐約中華公所26日舉辦「光之友演唱會」，雲吞公司創辦人黃青新現場表演粵曲，並向紐約華僑學校捐贈2萬元，望持續推動華文教育，鼓勵華裔後代學習中華文化。

黃青新此番以「青新文化藝術基金會」捐贈，希望也能維持紐約華僑學校校務運作。2018年，他與時任中華公所主席的伍銳賢，共同創建「畢業鼓勵基金」(Fortune Graduation Fund)；自此之後每年捐款5萬元，以獎勵華埠社區子弟學習中華語言及文化。該捐贈使得紐約華僑學校成為全美300多所中文學校中、唯一獲贈畢業獎勵金的學校，這也是該校的優勢之一。

紐約華僑學校校長王憲筠代表僑校全體師生接受捐款，感謝黃青新伉儷、特助黃寶儀、董事李可星、執行長黃本勁(Norman Wong)、傳統市場部副總裁黃本立(Derrick Wong)等的關照與支持。

王憲筠表示，在疫情的巨大影響之下，企業家族能夠持續資助教育事業，實在難能可貴，紐約華僑學校學子因此非常地幸福。她也鼓勵社區學子，珍惜中文教育學習的機會，未來能夠學以致用、回饋社會。

當日，中華公所中山大禮堂舉辦的「光之友演唱會」，吸引上百位華裔長者前來捧場，黃青新與紐約至德三德公所吳瓊芝主席共同演唱經典歌曲「晴雯補裘」，近20位表演藝術家也獻上十餘首經典戲曲，包括「歸天」、「洛水恨」、「血寫斷腸詞」等，贏得全場觀眾的熱烈掌聲。

教育 華裔 華埠

上一則

華青藉實習項目 研究華埠綠化

下一則

陝西同鄉會會長 馬宏寶參選第38選區州眾議員

延伸閱讀

紐約亞裔警榮升 林桂安任助理局長

紐約亞裔警榮升 林桂安任助理局長
海外青年大使協會學員 參訪聯合國

海外青年大使協會學員 參訪聯合國
應新規 紐約數千房源下架Airbnb

應新規 紐約數千房源下架Airbnb
臺灣鄉親又一年度盛事-大都會臺灣日 8月27日即將在花旗球場熱烈展開

臺灣鄉親又一年度盛事-大都會臺灣日 8月27日即將在花旗球場熱烈展開

熱門新聞

視頻流出華裔女房東的一對兒女被警方救出時，身上渾身是血。(讀者提供)

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

2023-08-23 16:33

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

2023-08-20 15:01
曼哈頓中城20日深夜一輛闖紅燈的轎車撞倒七名行人，現場傷者倒地，血跡斑斑。(擷自YouTube FOX 5影片)

閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人

2023-08-21 14:29
公寓樓慘案發生後，警方封鎖了現場。(記者胡聲橋/攝影)

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

2023-08-23 19:08
死者趙招招一家四口。(親友提供)

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

2023-08-25 14:52
皇后區法拉盛地區多間成人日間中心陷入白卡欺詐爭議，遭到十多位老人舉報，目前此事仍在調查之中。(記者高雲兒／攝影)

沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺

2023-08-22 07:40

超人氣

更多 >
Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？

Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？
「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正

「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正
亞裔體內「永久性化學物質」 明顯高於其他族裔

亞裔體內「永久性化學物質」 明顯高於其他族裔
「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名

「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名
布碌崙鎚殺案 男童甦醒女童危殆

布碌崙鎚殺案 男童甦醒女童危殆