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華青藉實習項目 研究華埠綠化

記者和釗宇／紐約報導
東華協會首期暑期實習部分學員與工作人員合影。(記者和釗宇／攝影）
東華協會首期暑期實習部分學員與工作人員合影。(記者和釗宇／攝影）

紐約東華協會(Chinatown East Neighborhood Council)成立後的首期暑期實習計畫在近日結束，參與實習的八名華裔青年在曼哈頓華埠舉辦實踐成果分享會，介紹他們對華埠地區綠化缺乏問題的研究，以及改善建議。

分享會在華埠怡東商城內的民主黨65D區領袖于金山服務處內進行。學員林偉傑(Harry Lin)首先介紹華埠綠化欠缺問題的概況，他提到，目前在市公園局(Department of Parks and Recrearion)登記在冊的記錄中，華埠地區共有2679株樹木。然而，這與居民的實際觀感大相徑庭，因為這其中絕大多數樹木都聚集在公園內，普通街道上非常缺乏。比如，實習團隊經過實地尋訪，發現在華埠最主要的街道堅尼路(Canal St.)上，從包厘街(Bowery)到第六大道的整個路段內，僅有區區三棵樹。

學員陳承希(Ivan Chen)向聽眾介紹了增加綠化的重要性，其中最主要的是夏季降溫，隨之而實現的，還有能耗需求和污染排放減少、以及年長居民的健康狀況提升，此外，增加樹木還有利於減輕洪澇災害和噪音污染。

楊智恆(Calvin Yang)則借助地圖，詳細說明了幾處最有必要增加綠化同時又具有可行性的區位，包括堅尼路、地威臣街(Division St.)、東百老匯(East Broadway)的路邊人行道，以及包厘街、亞倫街(Allen St.)和堅尼路靠近曼哈頓大橋處的路中安全島等。

學員們所提出的結論雖然並未超出此前社區人士的論述範圍，但在此次分享會中，他們為每一個觀點都附加了數字和數據去論證，東華協會主席于金山介紹，在實習的過程中，他會提出一些方向啟發學員的思路，然後引導他們去通過實地走訪和研究資料，最終得出自己的結論。而除了提出問題外，在學習如何解決問題的過程中，學員尼可雷(Benjemin Nicolay)說，他最大的收穫是接觸到了很多民選官員和政府職能機構，更好地了解了這套政治體系到底是如何運作的。

于金山介紹，第一期實習共八周，學員們除了對於綠化議題做了研究外，也與社區一道參與了反對堵車費的各項抗爭活動，在此過程中也參與了警民會、市長社區對話、交通局的社區調查，參觀了曼哈頓地方檢察官辦公室、美國華人博物館(MOCA)，並有機會與州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、曲怡文、州眾議員李榮恩(Grace Lee)以及一些社區知名活動人士見面交流。

東華協會計畫繼續招收華人青少年開展實習項目，部分項目將提供一些補貼。諮詢和報名可發送郵件至[email protected]

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