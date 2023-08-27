布碌崙鎚殺案 華社為2孩童成立信託基金

曲怡文(右)到醫院探訪劉景洪一家。(曲怡文團隊提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園租客鎚殺案導致一死二傷，五歲男童目前已甦醒、四歲女童仍處於昏迷狀態；在死者丈夫劉景洪授權下，非營利機構親子 互助會、州參議員曲怡文辦公室已在網上設立GoFundMe 捐款網頁，希望各界能發揮愛心，另也將為孩子倆設立一個信託基金，確保善款日後將用在他們的醫療、住宿和教育 需求上。

紐約親子互助會會長黃妮可、曲怡文近日前往曼哈頓表维医院(Bellevue Hospital)，探望劉景洪一家並敲定捐款帳號細節；「現在沒有想得很長遠，只希望兩個孩子都醒來，以後的路再長再艱難，我都準備好了和孩子們一起面對」，劉景洪向議員說道。

劉景洪表示，兒子David已經醒來、傷勢穩定，令他倍感欣慰、鬆了一口氣，但女兒Sophie原訂要進行一個重要的手術，卻因一些問題拖延，她的肺部也受到感染，尚處於昏迷之中，兩位孩子目前都還住在重症病房，接受醫療團隊的密切觀察。

GoFundMe捐款網頁上寫道，趙招招是一位家庭主婦、劉景洪則在俄亥俄州餐館打工，每個月會回家一趟，將僅有的薪水拿來支撐家裡，一對兒女是夫婦倆的驕傲和喜悅，為了孩子的未來，他們做出了許多犧牲。

如今釀成這起悲劇，劉景洪在可預見的未來都無法再工作，需陪伴在孩子左右，孩子們也需要更多的資源來完成身體和精神上的長期修復，就目前而言，資源正是這個家庭所缺乏的，他們在出院後甚至沒有一個可以返回居住的地方。

除設立捐款網頁外，曲怡文和黃妮可也已找到願意提供免費服務的律所Anderson & Associates Law, P.C.，為David和Sophie成立一個信託基金，在GoFundMe上收集到的善款將全部轉入該基金，確保善款使用於兩位孩子在醫療、住宿和教育方面的相關支出。

「我自己也是一名母親，看到劉先生和兩位孩子的處境，讓我十分心痛，無法想像他們現在承受的痛苦」，曲怡文說，她也感謝互助會這段時間對劉景洪一家的關懷和協助，也將盡一臂之力，陪劉家度過艱難的時期，她也呼籲外界發揮愛心，有意捐款的民眾可前往網站https://gofund.me/b1370b4f。

同一時間，在美國亞裔社團聯合總會的發動下，紐約華社已展開「為遺害家屬獻義舉募捐」行動，旨在在微信上向愛心人士募款等；「祈禱死者安息，願生者堅強」，該會指出，親友需要龐大的相關費用，以更好地照顧兩名幼童，希望大眾可以幫助死者家庭度過突如其來的考驗，有錢出錢、盡綿薄之力。

據悉，這筆募款運動已籌得3萬元左右，針對捐錢更多詳情，可撥電至黃啟旺(917) 254-3529、陳繼華(917) 667-5095、陳恆(917) 569-2000、林志(917) 330-9599、凌飛(646) 812-8958、鄭宏傑(917) 806-3339。