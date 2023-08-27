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PSP皇后區擴大安全巡邏 增新夥伴

記者劉梓祁╱紐約報導
PSP民間巡邏隊，宣增新合作夥伴及巡邏範圍。(記者劉梓祁╱攝影)
PSP民間巡邏隊，宣增新合作夥伴及巡邏範圍。(記者劉梓祁╱攝影)

疫情期間成立並服務華人社區的紐約公共安全巡邏隊(NYPSP)，26日在皇后區法拉盛召開記者會，新任高級安全顧問、前州眾議會40選區參選人趙靖桉首次亮相，巡邏隊還宣布，巡邏範圍將進一步在皇后區擴展，並新增兩家新的社區合作夥伴。

公共安全巡邏隊副會長李啟基表示，團隊自2021年創辦至今，雖以保衛社區為職責，但亦離不開所有居民的支持與協作，使巡邏隊更加精確地了解社區需求，進而更好保障市民安全。他指出，正因如此，打造一支專業、穩定的隊伍始終是目標之一。

最近，巡邏隊宣布前州眾議會40選區參選人趙靖桉(Kenneth Chiu)作為高級安全顧問加入，是日亦是其首次與隊伍共同出現。趙靖桉表示，在成為巡邏隊一員前，已與李啟基等人就華社治安問題交流長達近兩年之久，亦意識到來自居民、業主和商戶等群體的擔憂，希望藉由巡邏區域拓展的機會，更有效地解決各類問題。

巡邏隊當前已將巡邏隊伍擴展至新鮮草原(Fresh Meadows)及貝賽(Bayside)，並增設夜間汽車巡邏服務。李啟基說，目前團隊有約30位活躍成員和十輛巡邏車，未來會不斷招募新人，力求保衛更多群眾。

現為政治顧問的趙靖桉進一步表示，他在政治和社區事務方面的經驗，將為巡邏隊的工作提供參考和指導，並且期待透過合作，為社區安全和繁榮做出實質性的貢獻。根據巡邏隊發言人，趙靖桉不僅會作為顧問為巡邏安排提供建議，還會成為汽車巡邏隊的指揮官之一。

此外，巡邏隊還宣布，法拉盛荷莉公民協會(Holly Civic Association)與大紐約小房東協會成為新合作機構，帶來更廣泛的資源和幫助。紐約州警民合作理事會亦授予巡邏隊表揚狀，認可其「專業的知識和強大的行動力」。

同時到場支持的還包括前州議員孟廣瑞、閩籍社團代表陳建榕和美東廣西青年學友會會長朱繼青等人。

法拉盛 皇后區 疫情

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