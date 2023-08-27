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法拉盛司機忙卸貨 2賊竊走車內8500元

記者鄭怡嫣╱紐約報導
嫌犯作案照片。(市警局提供)
嫌犯作案照片。(市警局提供)

皇后區法拉盛市中心發生一起竊案，兩名竊賊趁一名貨車駕駛卸貨時，從車中竊走了8500元現金、信用卡及他的個人物品等，警方近日發布二嫌的作案照片，呼籲知情民眾提供線索。

根據管轄當地的市警109分局，本月17日(周四)下午約4時，在法拉盛楓葉大道(Maple Ave.)及緬街附近，一名駕駛正從一輛貨車中卸貨，當時，有兩名陌生男子向該車輛走進，並從車內奪取了8500元現金、信用卡、借記卡和個人物品，然後騎著電動摩托車(moped)逃離現場。

警方近日發布的嫌犯作案圖片顯示，其中一名男子膚色深，黑色頭髮，戴著黑色口罩，身穿長袖灰色T恤以及牛仔褲，另一名男子膚色較淺，頭戴深藍色鴨舌帽，穿黑色夾克衫以及黑色長褲，二人得手後騎一輛黑色的電動摩托車逃逸，其中上述第一名男子為駕駛。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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