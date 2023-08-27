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布碌崙華女遭非裔男友家暴 勒頸險死

記者胡聲橋╱紐約報導
布碌崙班森賀發生家庭暴力，華女被毆至昏迷。(本報檔案照)
布碌崙班森賀發生家庭暴力，華女被毆至昏迷。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)班森賀近日發生一起家庭暴力案件，一名華裔女子在住家內與非洲裔男友發生爭執，遭男友毆至重傷，男友還用手臂勒其頸部，致其眩暈昏迷，險些喪命。報案後，警方逮捕了涉案嫌犯。截至目前，該名嫌犯已移送至布碌崙刑事法院(Brooklyn Criminal Court)，被控包括襲擊罪(Assault)等在內的多項罪行。

根據市警62分局的紀錄，此案於本月17日(周四)下午4時左右，發生在該轄區位於22大道交64街附近的一處住宅內。案發時，36歲的華裔女子和27歲的非洲裔男友卡薩諾瓦(Rayshawan Casanova)發生了劇烈爭吵，此後該名非洲裔男子突然動手襲擊華女

警方稱，嫌犯當時先是近距離內一記重拳擊中了受害者的左手臂，隨後再用手臂勒住其頸部，受害華女遭男嫌犯鎖喉，一陣眩暈，一度昏迷，過了一會兒才驚醒過來，發現自己倒在地板上。嫌犯隨後威脅這名華女不得報警，否則就要將其殺害。

傷人後。嫌犯逃離住宅，受害者打911報警，市警62分局警員迅速趕到現場，警員發現受害華女手臂和頸項都有傷痕，於是立即叫來救護車，將其送到附近醫院接受檢查，慶幸沒有生命危險。

警方根據受害者提供的線索，三天後在嫌犯居住的布碌崙布朗斯維爾(Brownsville)將他逮捕。

華女 布碌崙 華裔

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