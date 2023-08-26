華埠電動車大火3受害家庭 亞平會伸援

曼哈頓華埠麥地臣街電動車店引發住宅大火。(本報檔案照)

華埠 麥地臣街(Madison St.)80號在月前發生三級大火，造成多人傷亡；亞洲人平等會(Asian Americans for Equality，簡稱亞平會)25日發表聲明，表示已為其中三個無家可歸的家庭籌款近4萬元，並為他們提供平價屋 以及支付喪葬費用。

紐約市曼哈頓華埠「宏旗精修電動車」在6月20日凌晨發生三級大火，造成四人死亡、兩人重傷，死者分別為兩名62歲和85歲的女性，及兩名71歲和80歲的男性。該火災使麥地臣街(Madison St.)80號所在住房遭受毀滅性的打擊，許多在住家庭也被迫流離失所，只能另尋住處。

亞平會表示，他們發現，一些受害家庭有資格申請華埠的平價屋，於是在過去兩月，幫助其中一個家庭搬入新家，並幫助第二個家庭拿下了租約，第三個家庭的申請程序也即將完成。

據悉，亞平會平價屋通常需要抽籤和候補名單來排隊等候，但遇到三級大火這樣的極端情況，如果社區民眾迫切需要，當地民代可出具支持函，方便亞平會將受難家庭遷入租金 穩定住房。

與此同時，亞平會、華埠振興商業服務中心(Renaissance Economic Development Corporation)等多個社區組織，為四名亡者支付了喪葬費用，並在網路籌款3萬6655元。

遇難者胡志雄和胡陳杏玲的兒子胡世傑(Phillip Wu)表示，這場悲劇不僅使他痛失雙親，也失去了兩位鄰居，所有的居民都被迫流離失所，「為一位親人籌辦葬禮已經很困難，這個悲劇發生得太突然，亞平會對我們的幫助是至關重要的，他們使我感受到歸屬感，使我明白為什麼父母願意留在華埠生活。」