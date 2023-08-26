應新規 紐約數千房源下架Airbnb

紐約市 將在9月5日之後履行短租規定，數千個紐約市房源正從Airbnb平台消失，不僅房東 著手刪除房源，Airbnb也限制了該日期之後的預訂功能。

紐約市府規定，短租業者必須登記才能繼續營業，且要符合多項規定，包括不得整棟出租，房客住宿期間，房東也必須在該建築內。

Airbnb指今年初開始施行的規定，形同「實質短租禁令」。

紐約市府與Airbnb等短租平台，長期就短租規範爭論不休，但業主此次的感受與以往不同，已有不少房東將房間下架，也有房東思忖，若少了這筆額外收入，是否負擔得起自己目前住處的開銷，而Airbnb的房客則很難在9月5日之後找到住宿地點。

達拉斯、費城 和紐奧良市議會都已通過相關短租規定，該產業與旅客目前正密切關注紐約當局的情況。

46歲的導演與劇作家法米(Kareem Fahmy)出差工作期間，透過Airbnb安排將哈林區(Harlem)的兩臥住宿出租，這讓他可以辭去全職的物理治療師工作，全心追求藝術成就。

法米表示，大多數Airbnb的住客都是無法負擔多天旅宿費用的家庭，而紐約的規定讓他無法將公寓出租，如此一來可能讓他失去目前收入的一半，自己也可能被迫搬出現居公寓。

法米說：「一旦他們執行規定，便會對我的未來造成劇烈的改變。」

此次強制執行是Airbnb與市府多年法律訴訟的結果，許多紐約市居民和市府官員認為，有必要履行規定以應對紐約市的可負擔住房危機。

Airbnb否認平台造成紐約住房危機，並表示短租規定傷害仰賴額外收入在紐約市生活的人，尤其是房東。

市府針對短租執法，是打擊短租最高調的案例之一；法律文件顯示，紐約市約有3萬8500間Airbnb房源，這還不計Airbnb平台上的酒店，而這些短租房屋年收益高達8500萬元。

紐約市府估計，紐約全市約有1萬800間非法短租房源。

9月5日起，房東必須在市府註冊，或擁有B身分才能提供短期租屋。

訴訟文件顯示，Airbnb預計在強制執行首周，將有5300個既有訂房受影響，但9月5日之後，紐約市仍有超過4萬500間短租房源。