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紐約亞裔警榮升 林桂安任助理局長

記者劉梓祁／紐約報導
首位華人助理局長林桂安（右四）與亞裔代表團。(記者劉梓祁／攝影)
首位華人助理局長林桂安（右四）與亞裔代表團。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市警總局25日於皇后區警察學院舉辦晉升典禮，逾200名警察晉升，其中包括10餘名亞裔，新任市警總局局長卡班(Edward Caban)為他們頒發警銜及證書；華裔指揮官(Commanding Officer)林桂安(Guian Lin)，晉升助理局長(Assistant Commissioner)，負責全市範圍的聯絡工作。

現在48歲的林桂安出生於中國福建省，後在1993年移民美國，並於2022年9月加入市警。他曾任社區事務部下「社區大使項目」副主任，負責與城市機構、社區團體和其他利益相關者合作，為警局及其服務對象建立聯繫。2023年初，林桂安加入巡邏長(Chief of Patrol)辦公室，監督全市範圍的生活質量改善計畫和社區外展活動。

典禮上，林桂安正式升任警長聯絡組(Police Commissioner Liaison Unit)助理局長，在多位家庭成員見證下完成宣誓。他表示，在加入市警滿一年之際完成「三級跳」晉升，不僅是個人的榮譽，更是華人警員多年打造優良基礎和傳統的見證，因此是「所有華警的佳績」。

林桂安說，新的職責包括負責五個行政區的警務聯絡和協調工作，並將幫助更多華警尋找合適崗位和進步渠道，因為「若華人都服務不好，談何幫助其他市民」。

亞裔警官協會榮譽創會會長莫虎、五分局局長陳韜、市長辦公室亞裔事務主任鄭祺蓉等人，也到現場恭賀榮升的亞裔警官。莫虎表示，林桂安作為市警歷史上第一位華裔助理局長，肩負著十分重要的使命，是「幫助警察牽線搭橋」的角色。

莫虎還指，雖然林桂安所負責區域廣大，但相信他能幫助華人社群，並在警局內增加華裔的影響力和發聲權，從而將亞裔面對的普遍問題反饋至領導層。

根據市警，林桂安在進入警局前曾擔任多個公共部門職務，包括白原市警察局局長顧問以及當地輔警。此外，他曾在私營企業擔任跨地區政府項目經理，與不同地區政府合作。此次升職前，林桂安已在警長聯絡組擔任指揮官一職，管理一支由外展專員組成的團隊，以維護和拓展市警領導團隊之間的溝通渠道。

據了解，林桂安在喬治亞州立大學商學院獲得商業碩士學位，並能熟練運用英語、國語、粵語、西語和福州話。作為閩籍華裔，他對近期發生的布碌崙(布魯克林)租客糾紛案感到痛心，直言「疼在他們身，亦疼在我心」。林桂安說，同胞來此多只為生活，雖然面臨種種困難與挑戰，但溝通才是解決之道，願慘劇不再發生。

首位華人助理局長林桂安與莫虎等人。(記者劉梓祁／攝影)
首位華人助理局長林桂安與莫虎等人。(記者劉梓祁／攝影)
紐約市警總局於皇后區警察學院舉辦晉升典禮。(記者劉梓祁／攝影)
紐約市警總局於皇后區警察學院舉辦晉升典禮。(記者劉梓祁／攝影)
首位華人助理局長林桂安與眾支持者。(記者劉梓祁／攝影)
首位華人助理局長林桂安與眾支持者。(記者劉梓祁／攝影)

亞裔 華裔 華人

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